Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, sentite una certa pressione intorno a voi, ma evitate di farvi distrarre. Siete sulla strada giusta, ma la stanchezza accumulata vi invita a fermarvi un po’: concedetevi una pausa prima di rimettervi in cammino.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, i vostri sforzi dell’ultimo periodo saranno presto ricompensati: le soddisfazioni arriveranno a breve e fareste bene a festeggiare. Fate attenzione ai disturbi lievi, indagate per capire le cause.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi sorridono, la fortuna è dalla vostra parte: potete anche rischiare un po’. Rivedete il vostro stile di vita: c’è qualcosa che non va. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ma vedrete che piano piano tutto si aggiusta.

Cancro

Cari Cancro, Venere crea qualche ostacolo e facilita le discussioni con il partner: fate attenzione, ma soprattutto cercate di essere più dolci. Buone notizie in arrivo, i vostri sforzi saranno ricompensati: ora potete concedervi un po’ di relax.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 gennaio 2025), buone notizie sono in arrivo da lontano. In questo momento siete ottimisti ma avete voglia di evadere. Evitate gli eccessi dal punto di vista fisico.

Vergine

Cari Vergine, sentite il bene che le persone provano nei vostri confronti, quindi evitate di isolarvi. Sfruttate al massimo questa giornata ma non sprecate le energie.

Bilancia

Cari Bilancia, siete di buonumore, approfittatene. Il vostro fisico vi sta segnalando qualche problema: rivedete la dieta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete finalmente spensierati, liberi e di buonumore: chi vi circonda apprezza il vostro atteggiamento. Avete bisogno di ritrovare la calma e riorganizzate la vita.

Sagittario

Cari Sagittario, il quadro astrale non è dei migliori: questi pianeti creano tensione. Presto arriverà una bella notizia: non perdete la calma, concedetevi più tempo per voi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il successo è ormai dietro l’angolo, ma non correte. Meglio fare tutto con calma. Buona la forma fisica, ma sarebbe meglio dormire di più.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 gennaio 2025), siete ad un passo da un punto di volta importante: fatevi trovare pronti! Prendetevi cura del vostro fisico, cercate di ricaricare le batterie.

Pesci

Cari Pesci, tutto scorre velocemente, forse troppo. Avrete discussioni molto costruttive con qualcuno che ha più esperienza di voi. Presto capirete quanto gli eccessi possono essere dannosi.