Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e spirito combattivo. Oggi vi sentite pronti a reagire a una situazione che vi ha fatto perdere la pazienza nei giorni scorsi. In amore però è meglio evitare scontri diretti: chi vi ama potrebbe percepire troppa impetuosità. Nel lavoro una conversazione o un incontro improvviso può portarvi una nuova prospettiva.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e porta un clima più sereno. È il momento di rallentare e ascoltare ciò che davvero desiderate. In amore le coppie cercano stabilità e sicurezza, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che trasmette affidabilità. Nel lavoro una questione economica o pratica trova finalmente una soluzione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola la mente e vi rende curiosi e attivi. Oggi potreste essere coinvolti in discussioni interessanti o ricevere notizie che cambiano i vostri programmi. In amore cercate però di non essere troppo sfuggenti: qualcuno potrebbe desiderare maggiore chiarezza nei vostri sentimenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Oggi potreste sentirvi più sensibili del solito e desiderosi di protezione. In amore è una giornata favorevole ai chiarimenti e ai gesti affettuosi. Nel lavoro una responsabilità vi mette alla prova ma può portare anche riconoscimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 14 marzo 2026), il Sole vi dona vitalità e carisma. Sentite il bisogno di emergere e di far sentire la vostra voce. In amore la passione è forte ma l’orgoglio potrebbe creare piccoli malintesi. Nel lavoro qualcuno potrebbe notare finalmente il vostro impegno.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi sostiene con disciplina. È una giornata utile per sistemare questioni pratiche e organizzative. In amore cercate però di non analizzare ogni dettaglio: il partner potrebbe avere bisogno di maggiore spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro fascino naturale. In amore potete vivere momenti di grande armonia, soprattutto se riuscite a parlare apertamente dei vostri sentimenti. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà decisiva per superare una piccola tensione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone accende il vostro magnetismo. È una giornata intensa, piena di intuizioni profonde. In amore la passione è forte ma potrebbe emergere anche un pizzico di gelosia. Nel lavoro una vostra idea potrebbe sorprendere chi vi circonda.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Sentite il bisogno di nuovi stimoli e di nuove esperienze. In amore cercate sincerità e libertà, mentre nel lavoro una proposta interessante potrebbe arrivare in modo inatteso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. È una giornata favorevole per decisioni importanti legate al lavoro o alle finanze. In amore però cercate di essere meno distaccati e più disponibili al dialogo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 14 marzo 2026), Urano porta una ventata di novità. Un’idea improvvisa o un incontro inatteso possono cambiare i vostri programmi. In amore siete affascinanti ma imprevedibili. Nel lavoro seguite la vostra intuizione.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sogni e sensibilità. In amore potete vivere momenti romantici e profondi. Nel lavoro una vostra intuizione creativa può rivelarsi molto preziosa.