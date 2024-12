Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, quando le aspettative sono alte, capita che la realtà sia poi deludente, così come ci sono giorni in cui la strada sembra priva di ostacoli. Raggiungere il successo non è una cosa facile, ma voi riuscirete a completare il vostro lavoro entro la scadenza prefissata. Abbiate fiducia e metteteci impegno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tanti eventi interessanti per voi, questo lo si deve all’allineamento dei pianeti. Se non si fosse capito, si parla di un cielo favorevole, e quando le stelle sono dalla vostra parte, non si può far altro che agire per sfruttare la situazione astrale. Benefici anche dal punto di vista economico.

Gemelli

Cari Gemelli, siete diventati degli stakanovisti instancabili, le giornate sembrano non terminare mai. Potreste incontrare qualcuno che non vedete da tempo. Occhio alle finanze, prima di agire tenete ben presente quali sono i limiti di azione, non si deve rischiare, specie per accontentare gli altri.

Cancro

Cari Cancro, il cielo è ideale per prendere l’iniziativa e discutere. Anche se avete già in mente cosa fare, riflettete bene prima di mettere nero su bianco. Trovate il modo di ricaricare le pile, poi ritroverete anche l’entusiasmo per i vostri progetti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 dicembre 2024), vi sentite imbattibili, forti e sicuri di voi stessi, non c’è nulla che vi faccia paura. Cercate anche di non pensare di fare percorso netto, troverete degli ostacoli lungo la vita che dovrete essere pronti ad affrontare. Ciò nonostante, la realtà supererà le aspettative. Cercate di essere coerenti almeno agli occhi degli altri. Sono attesi sviluppi importanti in amore.

Vergine

Cari Vergine, potrete vivere una giornata appassionata, in cui metterete in mostra le vostre abilità al partner. Nella vostra mente c’è un progetto da condividere con qualcuno. Provate ad essere voi stessi sempre, mai dovete mostrarti diversi da come siete. Vai oltre le apparenze.

Bilancia

Cari Bilancia, avete la possibilità di consolidare il vostro rapporto, visto che c’è grande fiducia reciproca. Un nuovo incontro potrebbe assumere un ruolo significativo nel vostro futuro. Circondatevi di persone care per condividere una buona notizia. Dedica più tempo al lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’energia è dalla vostra parte, ma ne consumate molta perché la mente è in continuo movimento. Mettete a fuoco gli aspetti pratici, altrimenti non riuscirete a concretizzare le vostre idee. Se avete scoperto la strada seguire, questo è il momento di agire. Riceverete offerte di lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete una grande occasione da sfruttare, condizionare gli altri con il vostro modo di fare e adesso potete festeggiare i successi ottenuti e i progetti portati a termine. Occhio al benessere fisico, buone le finanze, imparate a chiedere scusa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la scelta professionale che avete fatto vi aprirà molte strade diverse. Impegnatevi nel vostro lavoro, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi e i vostri cari saranno al vostro fianco per darvi man forte quando servirà. Saper aspettare il momento giusto è una dote che vi premierà sempre.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 dicembre 2024), che vi piaccia o meno l’idea, dovete prendere atto di avere bisogno di qualcuno che vi aiuti e realizzare i vostri piani. Non dovete affrontare tutto da soli, Il vostro cammino sta diventando più chiaro mentre le nuvole si allontanano dalla vostra vita. Arriveranno momenti felici.

Pesci

Cari Pesci, arriveranno notizie finanziarie e potrete pianificare gli investimenti per il futuro. Organizza una vacanza o un viaggio che avete atteso a lungo e circondatevi di persone che vi fanno stare bene. Ricontatta vecchi amici per ripristinare i rapporti.