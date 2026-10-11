Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, avete davanti una giornata che richiede soprattutto intuito nella gestione dei rapporti. Una persona con cui avete avuto qualche incomprensione potrebbe tornare a cercare un punto d’incontro, ma sarete voi a decidere quanto spazio concedere. Sul lavoro una nuova responsabilità arriva insieme alla possibilità di conquistare maggiore autonomia. In amore la passione non manca, anche se sarà importante non confondere il desiderio di chiarezza con la necessità di avere subito tutte le risposte.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualcosa che avete rimandato per comodità comincia a chiedere finalmente una soluzione. Potrebbe riguardare un acquisto, un’organizzazione domestica o una decisione legata alla gestione del vostro tempo. Una volta affrontata, questa incombenza vi farà sentire molto più leggeri. Nei sentimenti cercate continuità e non avete voglia di rincorrere nessuno: chi vi vuole accanto dovrà dimostrarlo con la propria presenza.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata vivace, con contatti e possibilità di confronto che possono stimolare la vostra curiosità. Un incontro professionale potrebbe aprire una strada che non avevate considerato, soprattutto se siete disposti ad ascoltare una proposta diversa dalle vostre aspettative. Non disperdete però l’attenzione in troppe direzioni contemporaneamente. In amore avete voglia di ridere, parlare e condividere esperienze: la complicità nasce proprio dalle piccole cose.

Cancro

Cari Cancro, il cielo vi invita a recuperare una parte di voi che negli ultimi tempi avete messo da parte. Potreste riscoprire il piacere di dedicarvi a un interesse personale, a un progetto creativo o semplicemente a qualcosa che vi permette di stare bene. Sul lavoro evitate di farvi carico di tensioni che non vi appartengono. In amore una persona potrebbe aver bisogno di sentirvi più vicini: poche parole, dette al momento giusto, saranno sufficienti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 11 ottobre 2026), una questione che sembrava esclusivamente vostra potrebbe trasformarsi in un’occasione di collaborazione. Accettare il contributo di qualcuno non diminuirà il vostro ruolo, anzi potrebbe permettervi di arrivare prima al risultato. Sul lavoro avete buone possibilità di essere ascoltati, soprattutto se presenterete le vostre idee con concretezza. In amore la giornata favorisce gli incontri e le iniziative spontanee: non programmate tutto, lasciate anche qualche sorpresa al caso.

Vergine

Cari Vergine, state entrando in una fase nella quale sarà possibile recuperare il controllo di una situazione che vi aveva creato qualche incertezza. Un documento, una risposta o una conferma attesa può finalmente arrivare, consentendovi di procedere con maggiore tranquillità. Nel lavoro fate attenzione alle parole: una comunicazione troppo asciutta potrebbe essere interpretata diversamente dalle vostre intenzioni. In amore siete pronti a lasciarvi andare un po’ di più, soprattutto se percepite dall’altra parte sincerità.

Bilancia

Cari Bilancia, un rapporto professionale o personale può mostrarvi oggi un lato che non avevate ancora considerato. Questa nuova prospettiva vi aiuta a capire chi merita davvero la vostra fiducia e chi, invece, vi cerca soltanto quando ha bisogno di qualcosa. Anche economicamente state diventando più selettivi. In amore non accontentatevi di una relazione tranquilla ma priva di emozioni: avete bisogno di sentire che il cuore è coinvolto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete in una fase di grande lucidità e riuscite a leggere tra le righe con una facilità particolare. Un problema che sembrava complesso potrebbe ridimensionarsi dopo una conversazione franca o dopo aver raccolto un’informazione decisiva. Sul lavoro è il momento di valorizzare ciò che sapete fare senza aspettare che siano sempre gli altri ad accorgersene. In amore una scelta coraggiosa può riportare intensità dove negli ultimi tempi c’era stata troppa prudenza.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di cambiare prospettiva cresce e potrebbe spingervi verso una decisione che fino a qualche settimana fa non avreste preso in considerazione. Un nuovo ambiente o una persona conosciuta recentemente possono stimolare idee importanti anche sul piano professionale. Prima di partire in quarta, però, controllate bene tempi e condizioni. In amore siete attratti dalle situazioni che conservano un margine di imprevedibilità: proprio per questo un incontro casuale potrebbe lasciare il segno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata utile per fare il punto su una questione che riguarda il futuro. Avete lavorato molto senza sempre vedere risultati immediati, ma adesso alcuni segnali cominciano a darvi ragione. Una persona esperta può offrirvi un consiglio concreto che sarebbe un peccato ignorare. In amore siete alla ricerca di stabilità, ma non rinunciate alla tenerezza: anche chi appare più forte ha bisogno di sentirsi scelto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 11 ottobre 2026), un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi più interessante di quello che avevate previsto. La vostra capacità di adattarvi alle circostanze vi permette di trasformare un contrattempo in un’opportunità. Sul lavoro una soluzione tecnologica, creativa o semplicemente poco convenzionale può fare la differenza. In amore avete bisogno di qualcuno che sappia stimolare la vostra mente prima ancora di conquistare il vostro cuore.

Pesci

Cari Pesci, avete finalmente la possibilità di mettere un punto a una fase di attesa. Non tutto sarà risolto immediatamente, ma almeno saprete in quale direzione muovervi e questo vi restituirà fiducia. Sul lavoro fate affidamento sulle vostre competenze senza sottovalutare l’aiuto che può arrivare da una persona vicina. In amore cercate autenticità e calore: se c’è un sentimento vero, oggi sarà più facile riconoscerlo anche senza troppe parole.