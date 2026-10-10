Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi spinge a mettere ordine in una questione che avete lasciato volutamente in secondo piano. Non è detto che dobbiate affrontarla con la vostra consueta rapidità: questa volta sarà più utile capire dove volete arrivare prima di muovere il primo passo. Sul lavoro una responsabilità aggiuntiva può diventare un’occasione per mostrare capacità che finora non avevate avuto modo di esprimere. In amore, invece, lasciate che sia il desiderio a guidarvi senza trasformare ogni emozione in una scelta definitiva.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un piccolo cambiamento nella quotidianità può avere effetti molto più piacevoli di quanto immaginiate. Potreste decidere di modificare un’abitudine, sistemare una questione pratica oppure recuperare qualcosa che avevate trascurato. Nel lavoro siete più convincenti quando mostrate la vostra affidabilità senza cercare continuamente l’approvazione degli altri. In amore una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse in maniera discreta: non fermatevi alle apparenze.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra mente corre veloce e oggi potreste collegare tra loro informazioni che fino a poco tempo fa sembravano non avere nulla in comune. Da questa intuizione può nascere un’idea interessante, soprattutto se riguarda un’attività che vi incuriosisce da tempo. Attenzione però a non promettere più di quanto possiate effettivamente realizzare. Nei sentimenti avete bisogno di stimoli, ma anche di qualcuno capace di seguirvi senza cercare di limitarvi.

Cancro

Cari Cancro, una situazione familiare o personale torna al centro dei vostri pensieri e vi costringe a stabilire qualche priorità. Avete spesso la tendenza a proteggere chi vi sta vicino, ma oggi sarebbe utile chiedervi anche che cosa vi fa stare bene. Sul lavoro una maggiore chiarezza nei rapporti vi permette di evitare equivoci e incomprensioni. In amore cercate un’atmosfera rassicurante: quando vi sentite al sicuro, riuscite finalmente a mostrare tutta la vostra sensibilità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 ottobre 2026), il desiderio di ottenere di più non vi manca, ma questa volta il vero successo potrebbe consistere nel scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Una questione professionale può richiedere una trattativa o una mediazione, e mostrarsi disponibili non significa affatto perdere autorevolezza. Anzi, potreste ottenere più di quanto speravate proprio grazie a un atteggiamento meno rigido. In amore torna la voglia di vivere emozioni forti, ma senza giochi di potere.

Vergine

Cari Vergine, una giornata favorevole per sistemare ciò che non vi convince, ma senza trasformare ogni dettaglio in un motivo di preoccupazione. Una questione economica o burocratica può trovare una soluzione attraverso un passaggio che avevate sottovalutato. Nel lavoro la vostra precisione continua a essere una garanzia, soprattutto se saprete anche rispettare i tempi degli altri. In amore avete bisogno di sincerità: meglio una risposta imperfetta ma autentica di una rassicurazione poco credibile.

Bilancia

Cari Bilancia, state comprendendo che alcune relazioni funzionano soltanto quando esiste un equilibrio reale. Potreste quindi decidere di ridimensionare un impegno che avete accettato più per cortesia che per convinzione. Anche professionalmente questa nuova consapevolezza vi aiuta a stabilire meglio i vostri confini. In amore non cercate soltanto armonia: avete bisogno di entusiasmo, di complicità e della sensazione che l’altra persona abbia davvero voglia di costruire qualcosa con voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una notizia o un dettaglio emerso recentemente vi permette di guardare una situazione con occhi completamente diversi. Avete avuto pazienza e ora potete utilizzare ciò che avete scoperto per scegliere con maggiore sicurezza. Sul lavoro è preferibile mantenere una certa riservatezza fino a quando il quadro non sarà completo. Nei sentimenti, invece, non serve nascondere troppo ciò che provate: una dichiarazione sincera può cambiare il tono di una relazione.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata riaccende il vostro bisogno di movimento, anche se non necessariamente attraverso un viaggio. Potreste essere attratti da un corso, da un ambiente nuovo o da un progetto capace di portarvi fuori dalla solita routine. Nel lavoro una prospettiva diversa vi aiuta a vedere una soluzione che prima non consideravate. In amore siete pronti a lasciarvi sorprendere: per i single può essere interessante una conoscenza nata in un contesto insolito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete davanti una giornata nella quale sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che non potete controllare. Questa consapevolezza vi permetterà di risparmiare energie e di dedicarle a un obiettivo concreto. Una persona con cui collaborate potrebbe rivelarsi più preziosa del previsto, soprattutto davanti a un passaggio delicato. In amore siete meno disponibili alle ambiguità: volete fatti, presenza e una direzione comprensibile.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 ottobre 2026), un’idea originale può trovare finalmente il contesto giusto per essere sviluppata. Non abbiate fretta di mostrarla a tutti: prima è meglio darle una forma precisa e capire quali sono i suoi punti forti. Sul lavoro potreste ricevere una proposta che vi lascia maggiore autonomia rispetto al passato. In amore avete bisogno di respirare, ma questo non significa voler stare lontani: la persona giusta saprà rispettare i vostri spazi senza allontanarsi.

Pesci

Cari Pesci, il vostro intuito vi suggerisce di rallentare prima di prendere una posizione definitiva. Non tutte le sensazioni che avete avuto negli ultimi giorni devono necessariamente trasformarsi in decisioni: alcune hanno bisogno di tempo per essere comprese. Sul lavoro una collaborazione può alleggerire un compito che avevate affrontato con troppa apprensione. In amore ritrovate dolcezza e disponibilità, soprattutto quando smettete di chiedervi continuamente dove porterà una relazione.