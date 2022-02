Sanremo 2022, le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

SANREMO 2022 PAGELLE ABITI – Tutte le cose belle hanno una fine. Così anche Sanremo 2022. Ci siamo: la finale del Festival più famoso d’Italia rappresenta un po’ la resa dei conti, ovvero si tirano le somme su cosa sia andato bene e cosa no. In fatto di stile, tre sono le tendenze che abbiamo riscontrato in queste sere. La prima è l’utilizzo spasmodico dei colori bianco e rosa (anche total look) negli outfit sia maschili sia femminili. Un trionfo, visto che si è soliti proporre sempre e solo il nero. La seconda, invece, risiede nella fluidità delle scelte stilistiche: pizzi, tulle, collane, orecchini gioiello, tacchi, make-up importanti e così via. Anche qui, grande felicità: finalmente si è celebrata l’unicità delle persone e della loro personalità. Infine, una piccola nota da dare col sorriso: in generale, in questa edizione, gli uomini hanno osato più belle donne, sono usciti dalla loro comfort zone e hanno proposto look ricercati e per nulla scontati. Finalmente. La serata finale confermerà queste tendenze o le cambierà? Noi siamo pronti a rivelarvelo con voti e commenti. Sempre in tempo reale.

AMADEUS

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E chiudiamo il festival con un altro smoking brillante firmato Gai Mattiolo. Ormai ci stiamo abituando a così tanta… luce! VOTO: 6 e mezzo

MATTEO ROMANO

Apre la finale con grande determinazione. Abito scuro di Emporio Armani con boots militare, per rompere la monotonia. VOTO: 8

GIUSY FERRERI

Sempre più sexy, con abito lungo vedo-non-vedo e dettagli luccicanti. Tutto firmato Philipp Plein. VOTO: 7

RKOMI

Dopo lo spogliarello dei giorni scorsi, torniamo al total look in pelle. Underground-issimo, stile Berlino. VOTO: 6/7

SABRINA FERILLI

Si parte in maniera elegante e sussurrata. In un abito lungo color nude, di seta, delicato. Ci aspettiamo escalation di stile. Rimaniamo in attesa de “er botto”. VOTO: 7

IVA ZANICCHI

Sobria ma d’effetto. Bellissima l’acconciatura. Il look esalta ma allo stesso tempo nasconde. Strategia e magia. VOTO: 7/8

AKA7EVEN

Nel dietro le quinte pare che gli artisti si scambino i vestiti al termine dell’esibizione… Ne abbiamo già visti di top brillanti in questa settimana. O sbaglio? Upcycled. VOTO: 6

MASSIMO RANIERI

Una sola domanda: perché i revers della giacca coperti di cristalli solo per metà? O più semplicemente: perché i cristalli? Era così un bell’abito… VOTO: 5/6

NOEMI

Regina di ghiaccio e… di specchi! Con un abito di Alberta Ferretti che riflette luce ed eleganza. Moderno. Molto bene. VOTO: 8 e mezzo