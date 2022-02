Sanremo 2022, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

SANREMO 2022 PAGELLE ABITI – Sanremo 2022, tutto è pronto per la seconda serata del Festival. Nei camerini, i talenti si stanno preparando: trucco, parrucco e look mozzafiato. Almeno speriamo. La kermesse di musica sul palco dell’Ariston, infatti, non è solo una gara canora, non genera solo hit per le radio nazionali e internazionali, non è solo un modo per alimentare le community dei fan. È un vero e proprio show di stile, che strizza l’occhio alle griffe più richieste del momento. Da sempre, infatti, i direttori creativi e gli stilisti più famosi fanno a gara a vestire i cantanti sul palco, rispettando un equilibrio del tutto unico: la richiesta del talent (che spesso è complicatissima!) mixato alle tendenze di stagione (primavera-estate 2022), unito al parere dello stylist che spesso vede oltre la singola esibizione. Il risultato? L’armonia tra musica e moda. Quindi, mettetevi comodi e siate pronti, perché i look di questa sera sono davvero interessanti. E noi li giudicheremo con tutta la nostra passione. E, ovviamente, senza pietà. Proprio come cantava la Oxa.

AMADEUS

Dalla giacca, i brillanti sono volati sui revers a scialle. Il colore spaventa un po’ a dire il vero. Ma nel complesso, potrebbe funzionare. VOTO: 6 e mezzo

SANGIOVANNI

Il look è firmato Diesel (by Glenn Martens). Un look oversize, declinato nei toni del rosa cangiante, che vuole rappresentare «la nascita dell’artista», proprio come la nascita delle farfalle nella sua canzone. VOTO: 7 e mezzo

LORENA CESARINI

Un abito delicato, nei toni del rosa antico per un’eleganza sussurrata e timida firmata Valentino. VOTO: 7

GIOVANNI TRUPPI

Sul palco dell’Ariston bisogna vestirsi bene. E questo commento dice tutto. Non siamo al mare. VOTO: 4, rimandato!

LE VIBRAZIONI

Tutti i componenti sono rimasti fermi agli anni Novanta, pensando di avere ancora l’età di quella che avevano negli anni Novanta. E si sono vestiti proprio pensando a quella età. Certo, è una band ribelle e wild… ma non esageriamo. VOTO: 6

CHECCO ZALONE

Abito formale firmato Giorgio Armani, indossato senza camicia né papillon, ma con dolcevita. Una versione comoda, non proprio da Ariston. Ma la personalità c’è! E bilancia la situazione. VOTO: 7 e mezzo