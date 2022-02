Sanremo 2022, le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

SANREMO 2022 PAGELLE ABITI – La serata delle cover (e dei duetti) è forse quella più complessa in fatto di stile. Perché lo stylist non deve solo coordinare e creare il look del proprio talent in gara: deve anche dialogare con il collega che seguirà lo stile del duettante. E non è sempre facile. Troppe pretese? Forse. Manie di protagonismo dei cantanti? Anche. Bilanciare i colori e le forme? Sicuramente. L’obiettivo rimane comunque uno: trovare il giusto equilibrio in modo che quei tre minuti di performance musicale siano indimenticabili. Proprio come indimenticabili diventano le opere d’arte che ti colpiscono in un museo, regalandoti emozioni uniche. Il nostro compito, quindi, non sarà solo valutare i look questa sera. Ma anche dare un voto all’armonia stilistica oltre il sipario. Ancora una volta, vi promettiamo determinazione e schiettezza, commenti rapidi e voti non generosi. Perché la moda è arte, e come arte necessità di serietà, sensibilità e anche un pizzico di follia.

AMADEUS

Anche questa sera, continua il trionfo brillante (in tutti i sensi) dei presentatore. Nulla da fare per la novità tanto attesa. VOTO: 6

NOEMI

Bellissima e sensuale in abito lungo color ciclamino firmato Alberta Ferretti. Delicata e allo stesso tempo soul. VOTO: 8 e mezzo

GIOVANNI TRUPPI E VINICIO CAPOSSELA

Entrambi rimandati a settembre per il look. Il primo nuovamente con la canotta (questa volta rossa); il secondo in uno dei suoi outfit iconici con foulard en pendant. VOTO: 5

MARIA CHIARA GIANNETTA

Abito corto a bustier ma super prezioso, ricoperto di cristalli, firmato Armani Privé (ovvero la linea Haute Couture della griffe italiana). Buon inizio. VOTO: 8

YUMAN con RITA MARCOTULLI

Una coppia introspettiva, che sussurra creatività e armonia. Anche nei look, per nulla appariscenti ma di classe. VOTO: 7 e mezzo

LE VIBRAZIONI con SOPHIE AND THE GIANTS

La cantante dei Sophie and the Giants dona alla band un tocco underground e contemporaneo. Soprattutto nel look. Finalmente. VOTO: 7+

SANGIOVANNI con FIORELLA MANNOIA

Lui candido, in stile Japan, firmato Diesel. Lei in total black: smoking con giacca dai revers tridimensionali. Un bel duetto di stile. VOTO: 8

EMMA con FRANCESCA MICHIELIN

Per Emma, l’abito in velluto dalle spalline importanti e brillanti è firmato Gucci. Per la Michielin, l’abito asimmetrico e lucente è firmato Miu Miu Nuit. Bellissime entrambe e ottimo equilibrio. VOTO: 8/9