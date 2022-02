Sanremo 2022, le pagelle degli abiti della prima serata del Festival

SANREMO 2022 PAGELLE ABITI – Sembra sia successo ieri: la vittoria dei Maneskin sul palco dell’Ariston, vestiti con sexy tutine attillate vedo-non vedo, è immortalata nella mente di ciascuno di noi. Nel bene e nel male. Invece, eccoci qua: pronti a scrivere i commenti modaioli della nuova edizione del “Festival” più famoso e atteso (oltreché costoso) d’Italia. Non è ancora iniziata la kermesse musicale di Sanremo e già gira per i corridoi del dietro le quinte del teatro qualche indiscrezione succulenta. Secondo rumors, proprio in queste ore, c’è in atto una vera e propria guerra tra stylist. Tra i creatori dei look di due talenti in gara non sta scorrendo proprio buon sangue. E si sa: la vendetta è un piatto da servire freddo, entro e non oltre domenica all’alba. Ci aspetteremo grandi cose sul palco dell’Ariston, quindi. Seguire (e leggere le nostre pagelle) per credere. Nel frattempo vi promettiamo commenti e voti di manica stretta, perché a Sanremo si canta, si ride, si vota, si pubblicizza la qualunque… ma non si scherza sui look.

AMADEUS

Il presentatore ha scelto ancora il brand Gai Mattiolo per lo smoking di apertura. Per il terzo anno consecutivo, il marchio Made In Italy è protagonista indiscusso sul palco dell’Ariston. Ed è subito luccichii e lustrini. VOTO: 7

ACHILLE LAURO

Il look è ridotto all’osso. O meglio è ridotto a un pantalone di pelle firmato Gucci. Spoiler: non sarà l’unico talent a petto nudo sul palco 😉 VOTO: 7 e mezzo, ma si aspetta un climax di stile.

ORNELLA MUTI

L’abito tutto luccicante le sta molto bene. Sensuale, elegante, raffinato. La montatura degli occhiali, invece, non c’entra molto col resto. VOTO: 8, ottimo inizio!

YUMAN

Look oversize, total black, moderno. Ottimo fit. La musica parla, l’abito completa l’armonia. Molto bene. VOTO: 8 e mezzo

NOEMI

Incanto. Nient’altro da aggiungere. L’abito, perfetto su di lei, è stato creato ad hoc per Alberta Ferretti. Anche la nuance è perfetta. VOTO: 9

GIANNI MORANDI

Giorgio Armani ha realizzato per lui lo smoking dalla fantasia 70’s. Revers a scialle in velluto e papillon in coordinato. A completare il look, l’energia del cantante. VOTO 7

FIORELLO

Anche qui c’è lo zampino di Re Giorgio. Non comprendo la scelta della camicia luccicante e trasparente. Ma l’abito ha un fit perfetto, very Giorgio Armani. VOTO 6+

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Nel testo della canzone cita “regina” e indossa una corona da regina. Look troppo scontato. Tutti e due gli outfit sono firmati Moschino, manca però l’ironia. VOTO: 5, rimandati!

MICHELE BRAVI

La celebrazione della diversity in tutte le sue sfaccettature. Musica inclusa. Finalmente! VOTO: 8 e mezzo

MANESKIN

Gucci li ha praticamente adottati. I look sono total black con quella sana dose fetish-chic che piace sempre a tutti. Anche a chi dice no. VOTO: 8. E rock sia!

MASSIMO RANIERI

Si punta al minimalismo: smoking e camicia neri. Con un bottone dorato. Elegante. VOTO: 7

MAHMOOD

Look sofisticato e non per tutti firmato Prada. Portato splendidamente. Con bijoux da paura. VOTO: 9

BLANCO

Delicato e timido. Con top trasparente e cappa che nasconde, ma neanche troppo. Tutto firmato Valentino. VOTO: 9

MATTEO BERRETTINI

Elegante, bello, bel sorriso. Il fit è perfetto, come una seconda pelle. Nulla da dire. VOTO: 9, promosso a pieni voti!