Al Gp del Bahrein Matteo Renzie Ecclestone ha parlato con Hamilton del Decreto Bellanova

In una nuova fortunata interpretazione Matteo è passato da Lawrenzi d’Arabia a Renzie Ecclestone. Si sa mai diventi il nuovo Flavio Vibriatore, team manager magari di Ferrari Viva. Nel frattempo al paddock ha parlato con Hamilton del decreto immigrazione della Bellanova e ha paragonato il gran premio del Bahrein al nuovo Palio di Siena.

Fa il paio con la genialata che in Arabia c’è il Rinascimento, in effetti qualcuno i Medici a Firenze lo fecero a pezzi. Del resto lui e il sultano sono molto amici, ogni tanto si fanno un birrino sul Lungarno. Matteo ci rassicura dicendo che va in giro per il mondo a parlare bene del nostro paese. Qualcuno sa se c’è un copyright Italia che magari ne parliamo un attimo se è il caso?

Leggi anche: 1. Salvini e il barbiere di Trump (di E.Fucecchi) / 2. Di Battista alla ricerca dell’identità perduta (di E. Fucecchi)

Potrebbero interessarti Renzi al Gp del Bahrein offende gli italiani costretti al lockdown (di G. Cavalli) Centrosinistra, sveglia: per salvare la Lombardia serve un Governo ombra (di L. Zacchetti) No Cappellini, il tema delle dipendenze affettive non può essere ridicolizzato in questo modo