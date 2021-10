Opinioni

Ma quale dipendenza dai social, basta capirne i confini e darsi delle regole

Il down di Facebook, Instagram e Whatsapp che in questi giorni ha paralizzato per poche ore le comunicazioni di mezzo mondo deve portarci a riconsiderare la nostra vita sui social. Ma la soluzione non è spegnere lo smartphone. L'opinione dell'influencer Carlotta Vagnoli sul quarto numero del settimanale The Post Internazionale - TPI, in edicola dall'8 ottobre