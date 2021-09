Opinioni

Perché facciamo un nuovo settimanale (di Giulio Gambino)

Se state leggendo queste righe è grazie a chi come voi in questi mesi ha deciso di sostenere economicamente il nostro giornale. Per questo utilizzeremo i vostri fondi per finanziare il nostro nuovo settimanale The Post Internazionale (TPI). Senza attingere da finanziatori esterni. E meno che mai da fondi pubblici. Nel fine settimana saremo in edicola, ogni venerdì, per invitarvi a fermare il tempo e tornare a leggere con lentezza contenuti inediti d’approfondimento, d’inchiesta, di scenario. Fuori dagli schemi