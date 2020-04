Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, non lasciatevi sorprendere dal calo di energie, in questa fase è tutto normale, avete ancora qualche giorno da sopportare finché la Luna non toglierà il disturbo, da venerdì risplenderà nuovamente sul vostro segno. Trovate l’entusiasmo in amore, siete i primi in eventuali competizioni professionali.

Toro

Cari Toro, la Luna primo quarto in Cancro ha un effetto delizioso sulla vostra vita sentimentale secondo Branko. L’oroscopo di oggi vi vede di nuovo in prima linea e disponibili a un po’ di eros nella vita di coppia, saprete dividere con il vostro partner tantissime esperienze. Siete molto positivi anche per quanto riguarda il lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko l’emotività quando è ben controllata produce ottimi stimoli anche nel campo professionale, correte verso il successo e niente sembra fermarvi. Farete di tutto per aumentare anche il reddito, si prevedono forti spese nel vostro futuro. In amore siete in piena fioritura primaverile.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko per carattere non sopportate le lunghe battaglie, in questo periodo avete fatto più del dovuto nel lavoro e negli affari, il risultato purtroppo è ancora incerto, non riuscite a vederlo. Qualcosa però si muove e spunta all’orizzonte insieme alla Luna nel vostro segno che vi rasserena e vi rende più forti.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko tutte le nuove persone che entrano nella vostra vita hanno il loro perché, sono speciali e non a caso nel vostro oroscopo il settore meglio illuminato è proprio quello dei nuovi incontri: tra questi potrebbe nascondersi anche un nuovo amore.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko la Luna crescente in Cancro è bellissima per i nuovi incontri, stimola i rapporti da lontano e nuove iniziative professionali. Saturno vi suggerisce di lanciarvi anche nel settore immobiliare. Giove è magnifico per le giovani coppie.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko la vostra è una bella famiglia, ma anche a voi tocca mettere in ordine qualcosa. La Luna è occupata con le faccende domestiche, Venere così bella risplende sui rapporti tra genitori e figli. Il Sole invece si intromette tra moglie e marito, ma con l’avvicinarsi della Luna piena le relazioni aumenteranno d’intensità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko quest’oggi il transito Venere-Gemelli risulterà interessante sicuramente per il lavoro, soprattutto quando sarà rivolta a Mercurio, ma potete contare anche sui transiti che influenzano l’amore. La Luna in primo quarto è fantastica per gli amori nati da poco, vi rende belli e affascinanti.

Sagittario

Cari Sagittario, venerdì sera la Luna risplenderà in Leone e si aggiungerà al Sole, Mercurio e Giove, aspetti che annunciano diverse sorprese per voi nel campo professionale. Dovete credere in un sogno e portarlo avanti, insistere con i progetti a lunga durata e respingere gli attacchi di Marte e Saturno.

Capricorno

Cari Capricorno, per chi vive da solo spunterà fuori un nuovo amore travolgente, forse proprio dall’uovo di Pasqua. Il Sole in Ariete può disturbare i rapporti di vecchia data, ma non ostacola la nascita di nuovi sentimenti. La passione fisica è stimolata da Nettuno languido nel mare dei Pesci che favorisce le unioni anche con Scorpione.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko arriva un buon successo con le finanze, oggi siete gratificati anche dalla Luna crescente in un segno che governa le conquiste materiali. Venere passa in Leone e chiederà maggiore attenzione per la vita professionale. Il transito possiede anche dei bei messaggi per amore, nuove attrazioni.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko con il vostro segno non è possibile capire se il primo quarto porti fortuna o meno. Oggi nasce qualcosa di nuovo, sia in amore che con le amicizie. Questo è un periodo importante, fondamentale per molti, grazie anche alla quadratura Marte-Urano che fa cadere il sipario su un periodo professionale per dare vita a un nuovo corso.

