Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko questa è la vostra settimana, sarete voi i protagonisti con aprile che apre le porte con il Sole nel vostro segno. Marte oggi lascia la posizione difficile del Capricorno e inizia il suo transito in Acquario, sarete ben disposti ad ampliare la vostra rete di comunicazioni.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi avete le idee un po’ confuse. La vita ha preso una nuova direzione, non vi è però chiaro quale sarà il percorso dopo Pasqua. La vostra professione viene prima di tutto il resto, Mercurio positivo apre una nuova pagina professionale, volete ampliare le collaborazioni e darvi da fare con idee nuove. Avete una grande forza creativa dalla vostra parte, prestate soltanto attenzione a un Marte furioso che insieme a Saturno andrà contro a Urano fino a maggio.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko si sta per concludere la fase più difficile del vostro oroscopo, Mercurio resta una decina di giorni in Pesci, dopodiché raggiungerà il Sole e anche Venere arriverà nel vostro cielo. Questo è il lunedì del risveglio con Marte che entra con la sua energia e prepotenza in Acquario, riunendosi a Saturno, dando vita a nuove collaborazioni professionali.

Cancro

Cari Cancro, salutate Saturno in Acquario, da oggi arriva anche Marte e finalmente potrete respirare aria di primavera. Fino a luglio non ci saranno grandi ostacoli per il vostro segno secondo Branko, ma rimarranno comunque faccende complicate da gestire, decisioni da prendere. L’importante è ripartire.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi arriva il primo transito antipatico dell’anno con Mercurio, poi toccherà a Venere e Saturno. Con l’arrivo di Marte aumentano i problemi nella sfera professionale, aumentano le responsabilità e potreste essere presi di mira dalle critiche, ma voi sarete pronti a difendervi.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko in passato non avevate quella dose di veleno necessaria a replicare alle ingiustizie. Da oggi si cambia musica, riuscirete a farvi valere anche grazie all’influenza coraggiosa di Marte che entra da stasera in Acquario, segno del lavoro e della salute.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte vi ha remato contro dal 16 febbraio, ma da stasera entra in Acquario e stimolerà la vostra vita sentimentale. Potrà nascere un amore meraviglioso che sarà festeggiato per oltre quattro mesi da Venere in Gemelli in ottimo aspetto con Marte e Saturno. Storie nuove con un pizzico di proibito.

Scorpione

Cari Scorpione, il primo impulso procurato da Marte in Acquario accanto a Saturno è di lasciarvi andare a qualcosa di nuovo, vagare senza meta potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi. Polvere di stelle sul vostro segno sensuale, Venere per quattro mesi sarà alta e sexy nel vostro cielo, Giove vi assiste nella burocrazia.

Sagittario

Cari Sagittario, non pesate i sentimenti sul bilancino del raziocinio, secondo Branko non potete valutare ogni cosa in termini di successo materiale, la crisi che state affrontando non è soltanto la vostra e non avete idea di quando finirà, reagite alla Luna nel razionale Gemelli, da venerdì arriva anche Venere che vi provocherà.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko l’alba tinteggiata di verde come Venere in Toro non stimolerà moltissimo la vostra creatività, ma almeno vi proteggerà dagli attacchi fino a fine giugno, per poi iniziare una lunga guerra in Capricorno. Questo sarà il mese delle collaborazioni, del matrimonio, quello che non funziona deve essere sistemato.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vede arrivare Marte nel vostro segno, porta con sé striature di rosso nel vostro cielo che ricordano la passione travolgente dell’amore. Venere si unisce alla coppia dai Gemelli, l’amore risplenderà per tutti.

Pesci

Cari Pesci, Marte da stasera entra in aspetto silenzioso in Acquario, prima di partire con i buoni propositi della novità cercate di sistemare i problemi che vi trascinate dietro da tempo. Preparatevi a sorprendere i vostri nemici.

