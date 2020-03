Cara Meloni, lascia perdere i cinesi. L’Italia ora ha bisogno di soluzioni, non di slogan

Forse vi è sfuggita, eppure la frase merita di essere ricordata anche qualche giorno dopo perché stiamo parlando di quella che sostituirà Salvini nei cuori dei sovranisti di casa nostra e probabilmente farà il pieno di voti alle prossime elezioni: ospite di Massimo Giletti (eh, sì) Giorgia Meloni ha pensato bene di bastonare i cinesi con una frase densa di significato e pregna di analisi politica: “A me non mi fregano. I cinesi ci hanno portato il virus”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia e subito ha ridimensionato gli aiuti all’Italia che arrivano e che continuano ad arrivare dall’Italia come semplici e dovuti risarcimenti di una nazione che dovrebbe scontare la colpa, secondo la Meloni di avere infettato il mondo.

E fa niente che nessuno studio scientifico abbia mai dimostrato la veridicità di questa affermazione e non fa niente che in fondo gli infettanti in Europa siamo noi italiani (o almeno siamo considerati tali dai Meloni degli altri Paesi europei): Giorgia Meloni lancia il suo sentito dire come verità inconfutabile politica e scientifica e si prende il pieno di applausi da parte di quelli che hanno sempre bisogno di trovare un nuovo nemico a cui addossare le colpe e che così possono permettersi di considerarsi sotto attacco ogni volta da qualche nemico immaginario.

È un buon momento per Giorgia Meloni e per tutti quelli che fingendosi responsabili possono permettersi di sparare a palle incatenate contro il governo, auspicando addirittura la possibilità di nuove elezioni nel pieno dell’emergenza: basta battere sui soliti tasti noti per accelerare il sovranismo e per dimostrare che loro avrebbero fatto più e meglio. Come, in realtà, non è dato di saperlo. Il governo stanza soldi? Loro chiedono più soldi, senza prendersi la fatica di spiegarci da dove li prenderebbero. L’Europa continua con il suo infischiante egoismo? Loro ci dicono che bisognerebbe farsi rispettare (e fa niente che addirittura il Presidente della Repubblica Mattarella abbia alzato la voce).

C’è il problema dei lavoratori che sono schiacciati dal momento? Nessun problema, Meloni e Salvini e compagnia cantante ci chiedono di comprare italiano come se gli operai italiani delle molte multinazionali straniere siano solo carne da macello. Anche in un momento dove la responsabilità chiede fatti concreti e progetti realizzabili (e soprattutto chiede di sapere come realizzarli) a Giorgia Meloni basta abbozzare qualche idea pop per racimolare un po’ di voti. Tanto a lei mica la fregano, è colpa dei cinesi.

Potrebbero interessarti Coronavirus: Luca Zaia è l’unico vero modello italiano, come Wuhan (di Selvaggia Lucarelli) Un mazzo di mascherine non cancella una dittatura (di E. Serafini) Psicopandemia: la paura del Coronavirus e gli effetti psicologici su tutti noi