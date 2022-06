In ricordo di Gianluca Gasbarri: il fotografo che sapeva cogliere l’attimo attraverso il suo obiettivo

Ieri, domenica 26 Giugno, in una calda giornata d’estate, caro Gianluca ci hai lasciati.

Gianluca Gasbarri era un ragazzo di trentuno anni originario di Castel San Pietro Romano, che amava la montagna, l’alpinismo e proprio sul Corno Piccolo del Gran Sasso ha perso la vita.

Architetto, fotogiornalista ha esaltato con la sua passione per la fotografia la bellezza dei Monti Prenestini e della montagna in genere. Dietro la sua riservatezza, si celava una spiccata bravura nel cogliere l’attimo attraverso il suo obiettivo come lui stesso affermava: “Credo che una foto sia bella quando è in grado di parlare da sola, senza alcuna spiegazione”. Ragazzo gentile, sensibile al mondo sociale, tanto da collaborare con TPI ed altre testate giornalistiche nonché con associazioni culturali come Cinema America.

Come architetto, ricorderò sempre la sua estrema generosità nel concedere a tutti il materiale professionale, al fine di valorizzare al meglio il nostro territorio, nei suoi aspetti culturali e paesaggistici, come solo lui era in grado di fare.