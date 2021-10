Da IoApro a IoChiuso. In carcere (di Selvaggia Lucarelli)

Tra i tanti fenomeni ai confini della realtà a cui ci è toccato assistere nell’ultimo anno e mezzo merita una menzione d’onore quello denominato IoApro, ovvero l’associazione di ristoratori “dissidenti”. Per inserire la vicenda nella giusta casella basterebbe premettere che Biagio Passaro, il leader del movimento, è attualmente IoChiuso, nel senso che è detenuto in carcere dopo l’assalto alla Cgil. Assalto che lui stesso – ignaro del fatto che l’occupazione forzata di una proprietà con devastazioni annesse fosse un reato – ha documentato sulla sua pagina Facebook, come una Ferragni qualunque che ci mostra i lavori di ristrutturazione della nuova casa a City Life…

