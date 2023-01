Meteo, arriva il gelo: da domenica temperature invernali. Neve anche in pianura

Dopo il caldo record degli ultimi mesi, arriva finalmente l’inverno. A partire da domenica, sulla penisola è previsto un calo generalizzato delle temperature, che torneranno ai livelli tipici della stagione invernale.

Secondo ilmeteo.it, l’aria gelida in arrivo dall’Artico e dalla Scozia soffierà sul Mediterraneo per tre settimane, riportando la neve sugli Appennini e anche in Pianura Padana. Domenica arriverà il primo freddo, che porterà minima a zero gradi al nord, rispetto a una massima di 5 gradi, con una temperatura tra 6 e 10 gradi al centro e tra 10 e 15 gradi al sud. Da martedì ci sarà un’ulteriore riduzione delle temperature, che vedrà le massime a 5 gradi e le minime fino a -6.

Già da domenica sono previste forti nevicate sulle Alpi, oltre i 700 metri, in particolare sul settore centro-orientale, mentre in serata inizierà a nevicare anche sull’Appennino. In mattinata prevista pioggia in Liguria e in alta Toscana, che nel pomeriggio si allargherà a gran parte del centro-nord e al basso Tirreno.