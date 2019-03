La maestra del fashion Chiara Ferragni pubblica sul suo account Instagram dieci look primaverili. La fashion blogger accanto agli scatti aggiunge una didascalia per i suoi follower: “It’s Spring time and here are some inspiration from my looks 💘 Which is your favorite look?”.

“È primavera e qui ci sono alcune ispirazioni dai miei look. Qual è il tuo preferito”, scrive la fashion blogger di Cremona. Nelle foto, Chiara Ferragni mostra i suoi outfit migliori per il periodo. Dal casual all’elegante, dal più serio al più sbarazzino.

Chiara Ferragni offre ai suoi follower una raccolta degli outfit più adatti alla stagione. I fan apprezzano e non poco, visto che in un paio di giorni la fashion blogger più famosa d’Italia guadagna oltre 406mila like. Sotto al post si moltiplicano i commenti di apprezzamento degli utenti e soprattutto di chi risponde alla influencer indicando i look preferiti. Insomma, come al solito la Ferragni riscuote un gran successo.

