Con la popolarità dei casinò online in continua crescita, le aziende fanno del loro meglio per continuare ad aggiornare ed ampliare la loro offerta di slot machine, per provare ad attirare sempre più utenti. Ne è passata di acqua sotto i ponti sin dalla prima slot machine, la storica Card Bell, e oggi le slot sono diventate dei veri e propri videogiochi con effetti di luce e suoni di altissima qualità, anche se comunque le slot tradizionali restano un caposaldo del gioco d’azzardo e sono ancora molto apprezzate.

La facilità con cui possono aggiungere nuove slot è uno dei vantaggi dei casinò online rispetto a quelli offline. Mentre in un casinò fisico bisogna trovare lo spazio per aggiungere nuove slot, e spesso sbarazzarsi di quelle vecchie (con tutti i problemi che questo comporta), in un casinò online sono sufficienti un paio di click per aggiungerle, e c’è spazio per tutte (almeno finché c’è abbastanza banda, che però non ha limiti come lo spazio fisico). Vediamo quindi alcune delle slot in arrivo prossimamente nei casinò di tutto il mondo!

Fortress Charge: Reel Quest

Una slot creata da Microgaming e Crazy Tooth in arrivo l’11 Giugno. Questa slot è in grado di offrire pagamenti con un moltiplicatore che arriva fino a 16.000, e ha un RTP del 96.48%, non male, ma neanche troppo alto. Trattasi di una slot ad alta volatilità, il che significa che non si vince spesso, ma quando si vince servirà più di un portafogli per ritirare la vincita. Le slot a volatilità alta sono adatte ai giocatori professionisti che cercano di vincere jackpot importanti. Purtroppo questa slot non include free spins, per cui si dovrà pagare di tasca propria ogni singola giocata.

Lucky Neko Gigablox

Slot targata Yggdrasil in uscita il 24 Giugno, ambientata in un piccolo negozio Giapponese, dove lo scopo del gioco è quello di raccogliere i vari gatti al suo interno. Questa slot ha un RTP del 96,4%, e offre free spins, quindi con un pizzico di fortuna si potrà ritentare a vincere più volte. Questa slot ha una volatilità medio-alta, il che significa che vincere è più difficile che con altre slot, ma in compenso le vincite sono molto più sostanziose. Una volatilità media è perfetta per i giocatori appassionati di slot che cercano un buon equilibrio tra probabilità di vincita e premi erogati.

Gems of Adoria

Gems of Adoria è una slot creata da NetEnt in uscita il 9 Giugno. Ciò che attira di più di questa slot è sicuramente la sua grafica: tridimensionale, molto colorata, con delle gemme che brillano. Questa slot presenta un RTP del 96,13%, offre free spins per permetterti di allungare le tue sessioni di gioco senza spendere cifre esagerate, ed ha una volatilità bassa, il che significa che fa vincere i suoi giocatori abbastanza spesso, anche se comunque non si vince chissà quanto.

Marching Legions

Marching Legions è una slot creata da Relax Gaming che verrà rilasciata il 2 Luglio. La slot offre un ottimo RTP del 98,12%, è una slot a 5 rulli, e contiene al suo interno 243 linee di pagamento. Questa slot offre un moltiplicatore fino a 10.000 per le vincite; inoltre, include anche la possibilità di vincere free spins. Purtroppo risulta ancora difficile trovare alcuna informazione riguardo alla sua volatilità, lo si saprà meglio quando ci si avvicinerà al suo rilascio. Questa slot è a tema antica Roma, con icone come spade, stendardi, l’alloro romano, e i celebri legionari Romani. Marching Legions rimane dunque sicuramente una delle slot da provare nei prossimi mesi.

Conclusione

Queste sono solo alcune delle slot che usciranno a breve nei casinò di tutto il mondo, ma escono slot nuove tutti i giorni, quindi conviene visitare spesso le sale slot dei tuoi casinò preferiti per vedere se tengono la loro offerta aggiornata. Naturalmente, non tutti i casinò tendono ad aggiornare spesso la propria offerta, dipende principalmente da quali fornitori di slot utilizzano per il proprio software. Ad esempio, se un casinò si affida principalmente a Microgaming e Playtech, sarà difficile trovare Marching Legions nella sala slot del casinò. Già in molti non vedono l’ora provare quanto prima tutte queste slot. Non rimane dunque che augurare buona fortuna e buona avventura a tutti gli appassionati.

