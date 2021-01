Lotteria Italia 2020 biglietti vincenti seconda categoria, l’elenco completo

Quali sono i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2021? Ieri sera, mercoledì 6 gennaio 2021, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Tantissimi premi: dai top 5 da milioni di euro, a quelli di “consolazione” da 50 mila e 25 mila euro. Quali sono i biglietti vincenti? Di seguito le serie, i numeri e la località della vendita dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D’ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO

Regolamento

Abbiamo visto i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2021, ma qual è il regolamento? Di seguito alcune domande e risposte:

Come posso riscuotere il premio?

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta

Qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Quanto tempo ho per riscuotere il premio?

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2021.

Qui il regolamento completo

