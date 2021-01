Lotteria Italia 2021: tutti i biglietti vincenti, elenco completo

Questa sera, mercoledì 6 gennaio 2021, dalle ore 20,30 verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 che, come da consuetudine, è stata abbinata a un programma televisivo della Rai: “I Soliti Ignoti”, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1. TPI seguirà in diretta l’estrazione. Di seguito l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti (prima, seconda e terza categoria) della Lotteria Italia 2021:

1° Premio € 5.000.000: notizia in aggiornamento…

2° Premio € 2.500.000: notizia in aggiornamento…

3° Premio € 1.500.000: notizia in aggiornamento…

4° Premio € 1.000.000: notizia in aggiornamento…

5° Premio € 500.000: notizia in aggiornamento…

Lotteria Italia 2021, biglietti vincenti: i premi di seconda categoria

Di seguito le serie, i numeri e la località della vendita dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:

notizia in aggiornamento…

Biglietti vincenti: i premi di terza categoria

Di seguito le serie, i numeri e le località di vendita dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 25.000 euro ciascuno:

notizia in aggiornamento…

Lotteria Italia 2021: le probabilità di vincita

La probabilità di vincita del premio massimo della Lotteria Italia 2020, in caso di acquisto di un solo tagliando, è 1 su 11.000.000 in quanto sono stati stampati 11.000.000 di biglietti. Probabilità che, ovviamente, aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.000.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Con la lotteria Italia vengono inoltre attribuiti premi giornalieri: 66 premi, uno per ciascuna giornata comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti”.

Come faccio a sapere se ho vinto? Il numero di serie dei biglietti (presente nell’area in basso del biglietto) vincenti e il relativo importo vengono:

Comunicati in diretta il 6 gennaio 2021 (saranno comunicati solo i premi di prima categoria), all’interno della trasmissione “Soliti Ignoti”;

Riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2020, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it e sul sito www.lotteria-italia.it;

Pubblicati sui quotidiani e su diversi siti web

Come posso riscuotere il premio?

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta

Qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Quanto tempo ho per riscuotere il premio?

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2021.

