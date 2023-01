L’importanza della licenza AAMS ADM per operare in Italia

I casinò online sono uno degli intrattenimenti più in voga in questi ultimi anni. Sono tantissimi gli utenti che da dopo la pandemia hanno deciso di fare affidamento alle piattaforme di gioco online per intrattenersi con i classici titoli che hanno fatto grande questo mondo. Certamente il fattore lockdown, con tutte le attività chiuse e il non poter uscire di casa, ha inciso molto sull’avanzata di questi siti che adesso sono una vera e propria istituzione.

Girovagando per il web, infatti, è possibile trovare una serie infinita di casino online AAMS ADM che mettono a disposizione degli appassionati moltissimi servizi e tantissimi giochi. C’è un dettaglio particolare, però, che molti ancora non conoscono in maniera adeguata, ovvero la dicitura “AAMS”.

Certamente sarà capitata a chiunque di leggerla in giro per il web e nelle varie piattaforme, ma cosa vuol dire nello specifico? AAMS, acronimo di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non è altro che un ente che regolamenta il gioco.

Questa sigla, però, con il tempo è stata sostituita, inglobata, da ADM, ovvero Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È quest’organo governativo che si occupa di rendere il gioco sicuro e trasparente per tutti gli utenti e persone in giro per lo Stivale. Ha una importanza assoluta e per questo motivo è importante affidarsi ai casinò online che la posseggono. Ma cos’è nello specifico? A cosa serve? Soprattutto come la si ottiene? Proviamo a rispondere a queste domande!

Che cos’è AAMS ADM?

L’ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è un ente governativo che ha il compito di regolamentare e rendere sicuro il gioco in Italia. Quando un operatore di casinò, fisico e online, così come di altri tipi di gioco, decidono di voler svolgere la propria attività nel nostro Paese devono obbligatoriamente approcciarsi con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ottenere la famosissima licenza AAMS ADM. Senza questa certificazione è impossibile lavorare in Italia, in quanto il Governo lo considera illegale.

Viene da sé quindi pensare che i giocatori sono obbligati a intrattenersi solamente su casinò online ADM, in primis per la loro sicurezza, in secundis per una questione legata alla tassazione delle vincite. Questo perché se si decide di giocare su piattaforme con licenze non italiana si devono versare imposte molto alte, cosa che non accade in quelli AAMS ADM in quanto già privi di imposte per lo Stato. Insomma è vantaggioso affidarsi solamente a operatori certificati .

Come si riconosce un casinò AAMS ADM? La risposta è molto semplice: viene scritto da ogni parte! Sì, gli operatori che riescono ad ottenere la onerosissima licenza scrivono nel nome del casinò e all’interno della home il nome e il numero, così da essere sempre riconoscibili. Inoltre è quasi sempre presente il simbolo dell’ADM, così da rassicurare gli utenti che costantemente online affollano le varie piattaforme.

Il compito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Abbiamo capito in sostanza cos’è la licenza AAMS ADM e che risulta molto importante per la sicurezza delle persone, ma in che modo? Qual è il suo compito? Quello che fa l’ente governativo è rendere il gioco in Italia sicuro e trasparente, il che tradotto significa: non deve essere manipolato per danneggiare il consumatore.

È un aspetto da non sottovalutare, in quanto può capitare di avere a che fare con siti che vogliono semplicemente lucrare sugli utenti online. Grazie a questa licenza, quindi, si rassicura l’utente che il sito su cui si sta navigando è sicuro al 100%.

Quando un operatore, italiano o straniero, richiede la certificazione all’Agenzia dei Monopoli, quest’ultima attua una serie di controlli molto severi per testare l’affidabilità del dominio. Per prima cosa vengono testati i protocolli di sicurezza: un casinò online per essere considerato sicuro deve possedere un protocollo chiamato “HTTPS”. Sarà capitato a tutti di leggerlo nei vari link sparsi per il web.

Ecco, quella “S” alla fine dell’acronimo è molto importante, in quanto sta ad indicare un sistema avanzato di sicurezza che crittografa i dati e li rende invisibili a terzi che quindi non possono rubare i dati del giocatore. Inoltre bisogna accettarsi che vicino al nome sia presente un lucchetto chiuso, questo è un altro segnale che siamo di fronte a un sito sicuro e inviolabile.

Gli addetti dell’AAMS ADM svolgono una serie di test su questi sistemi di sicurezza, così da capirne la vulnerabilità e se risulta possibile concedere la licenza. Da lì si passa a testare i giochi: si tratta probabilmente dell’aspetto più importante, in quanto è l’intrattenimento principale del sito e dentro il quale i giocatori spendono i propri soldi.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si accertano che i titoli siano equi e non manipolabili, controllando ogni aspetto. Ad esempio nelle slot machine si prende in considerazione il generatore randomico di numeri che crea la

sequenza vincente. Questo piccolo chip crea ogni secondo numeri casuali, anche quando la slot è spenta, e gli addetti dell’ente governativo si assicurano che non sia manipolabile per spillare più soldi possibili all’utente.

I costi per ottenere la licenza AAMS ADM

La licenza ADM è un aspetto veramente essenziale per i casinò online che solo così vengono ritenuti legali in Italia. La sua assenza può comportare pesanti sanzioni, per questo motivo conviene sempre richiederla se si è un operatore. Ma ha dei costi? Chiaramente sì e anche molto onerosi.

Ad esempio al momento della richiesta di apertura del casinò online AAMS ADM bisognerà versare circa 350mila euro e a questa cifra andranno unite le imposte annue sul profitto lordo. Bisogna però precisare quest’ultimo aspetto: il loro versamento dipende dai casi, ma in genere si va dal 3% al 20%. Da qui, poi, si dovranno pagare le tasse sul reddito, pari a circa il 27,5 %.

Insomma viene da sé capire che si tratta di belle somme, ma c’è un motivo specifico. Infatti il costo è elevato per il semplice fatto che così lo Stato italiano riesce a tutelare il consumatore evitando la creazione di casinò online che li possano danneggiare.

Inoltre da non dimenticare assolutamente gli accordi con le banche: infatti l’operatore dovrà chiudere una serie di contratti per ottenere vantaggi dalle commissioni e transazioni.