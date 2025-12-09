Icona app
Lotterie

Le nuove frontiere del digitale: come sta cambiando la nostra vita quotidiana

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Il digitale è diventato la nuova infrastruttura invisibile dell’Europa. In meno di vent’anni siamo passati da un uso sporadico di internet a una dipendenza strutturale: nel 2024 quasi il 90% della popolazione europea utilizza la rete quotidianamente. Tra i giovani la percentuale sfiora la totalità, mentre le famiglie collegate sono ormai la stragrande maggioranza, sia nelle città che nelle aree più periferiche.

Non si tratta più solo di tecnologia: il digitale è uno spazio dove ci si informa, si lavora, si studia, ci si cura e soprattutto ci si intrattiene. Lo dimostrano le nuove frontiere delle emittenti TV, i videogiochi, le app per la socialità, le slot e le piattaforme per l’intrattenimento videoludico come Netflix o simili. L’esperienza del tempo libero sta assumendo una nuova forma, costante e accessibile ovunque.

Ma un dato rimane critico: poco più della metà degli europei possiede competenze digitali almeno di base. Questo significa che l’altra metà è in difficoltà nell’utilizzare servizi essenziali e strumenti ormai indispensabili nella vita quotidiana.

Lavoro e servizi, una quotidianità che cambia drasticamente

La trasformazione più evidente dopo la pandemia riguarda il lavoro. Lo smart working, esploso per necessità, si è stabilizzato come modalità strutturale in molti settori. Oggi oltre un europeo su cinque lavora da casa almeno saltuariamente. Cambiano così i ritmi di vita, le città, la mobilità. Il confine tra lavoro e casa diventa molto più fluido, con vantaggi e criticità: migliore equilibrio familiare per alcuni, rischio di sovraccarico per altri.

Allo stesso tempo si digitalizzano i servizi: prenotazioni sanitarie, pagamenti, certificati, richieste amministrative. Oltre il 70% dei cittadini europei è ormai in grado di accedere a servizi pubblici online. Per chi è connesso e competente, il rapporto con lo Stato diventa più semplice e rapido. Per chi non lo è, invece, si crea un ulteriore ostacolo sociale.

La spesa online, che un tempo era un’abitudine di pochi, oggi riguarda la maggior parte degli utenti internet: abbigliamento, tecnologia, alimentari, perfino farmaci e consulenze professionali. La nostra dimensione “civica” e “di consumo” si è trasferita sul digitale con un’accelerazione senza precedenti.

Videogiochi e intrattenimento: un mercato sempre più digitale

Il gaming è diventato uno dei pilastri dell’industria culturale europea. Nel 2024 il valore del mercato ha superato i 26 miliardi di euro e oltre la metà dei cittadini europei gioca regolarmente ai videogame.

Le console di nuova generazione si affiancano al mobile gaming e ai servizi in streaming, mentre realtà virtuale e aumentata aprono a forme di intrattenimento più immersive. Questo settore non è più visto solo come passatempo giovanile: lo dimostrano tornei internazionali di esport, narrazioni interattive e carriere professionali completamente nuove.

Il tempo libero digitale non si limita più a un momento separato dal resto della vita: è una presenza continua, capace di creare comunità, ma anche potenziali dipendenze se non gestita con consapevolezza.

Un futuro da costruire all’insegna dell’inclusione

L’Europa è ormai pienamente nella rivoluzione digitale. Ma il grande tema da affrontare resta il divario interno: chi è competente e connesso accede a opportunità lavorative, di istruzione e di intrattenimento sempre più ricche; chi non lo è rischia di essere tagliato fuori da una parte crescente della società.

Il digitale non deve essere solo un motore di innovazione, ma anche un progetto di inclusione. La sfida per i prossimi anni sarà garantire infrastrutture, formazione e tutela dei cittadini, affinché la trasformazione non crei nuove disuguaglianze.

La vita quotidiana è cambiata. Lavoriamo, ci informiamo, ci divertiamo e ci relazioniamo attraverso schermi e piattaforme. Il futuro è già digitale, ora dobbiamo assicurarci che sia davvero un futuro per tutti.

