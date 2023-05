Le slot machine fanno parte ormai della quotidianità nello svago di tantissime persone: questo perché sono disponibili tantissime slot online e si può giocare alle slot online anche con pochi euro. Vediamo insieme il futuro dell’industria delle slot machine e qualche consiglio su come divertirsi in modo responsabile senza spendere un patrimonio divertendosi sempre grazie alle slot online di nuova generazione e le slot che hanno fatto la storia, le classiche slot online per rilassarsi e staccare la spina dalla giornata.

Il futuro dell’industria delle slot machine e le slot basate sulle abilità

L’industria delle slot machine è fatta ormai di slot machine basate sulle abilità e non solo sul caso. Una slot machine online basata sulle abilità del giocatore risulta molto più ricercata dai giocatori e molto più interessante rispetto a una slot machine online tradizionale in cui non è richiesta nessun tipo di abilità, dove ci si può rilassare.

Queste slot machine online offrono la possibilità di partecipare a veri e propri tornei e hanno livelli come quelli che trovi sui videogiochi. La caratteristica principale di questo tipo di slot machine è quella di permettere al giocatore di avere il controllo su ciò che succede sulla slot machine. Ecco qui la nostra classifica con le cinque top slot di abilità più ricercate del momento:

Slot online Wrecking Ball : il protagonista principale è Albert, un demolitore. Più case distruggi, maggiore sarà il bonus in denaro che otterrai;

: il protagonista principale è Albert, un demolitore. Più case distruggi, maggiore sarà il bonus in denaro che otterrai; Slot online Arkanoid : si ispira al gioco Arkanoid e l’obiettivo della partita consiste nello spostare la mazza nella parte inferiore dello schermo e buttare la palla contro un muro di mattoni colorati. Un vero e proprio antistress;

: si ispira al gioco Arkanoid e l’obiettivo della partita consiste nello spostare la mazza nella parte inferiore dello schermo e buttare la palla contro un muro di mattoni colorati. Un vero e proprio antistress; Slot online Seinfeld : è una slot a tema televisivo dove si alternano gioco e filmati. In questo gioco i bonus si ispirano ai quattro personaggi principali e i giocatori di slot li trovano molto divertenti, di certo se non hai mai visto Seinfeld, è il momento di guardarlo;

: è una slot a tema televisivo dove si alternano gioco e filmati. In questo gioco i bonus si ispirano ai quattro personaggi principali e i giocatori di slot li trovano molto divertenti, di certo se non hai mai visto Seinfeld, è il momento di guardarlo; Slot online Safari Match : in questa slot si utilizza un controller per spostare i simboli e funziona come app che anche tu avrai utilizzato almeno una volta nella vita come Candy Crush o Bejeweled. Nel gioco trovi una ruota bonus che viene attivata ogni volta che vengono abbinate più di tre tessere e in questo caso è possibile vincere fino a 250 volte l’importo scommesso, davvero una bella possibilità di vincere;

: in questa slot si utilizza un controller per spostare i simboli e funziona come app che anche tu avrai utilizzato almeno una volta nella vita come Candy Crush o Bejeweled. Nel gioco trovi una che viene attivata ogni volta che vengono abbinate più di tre tessere e in questo caso è possibile vincere fino a 250 volte l’importo scommesso, davvero una bella possibilità di vincere; Slot online Beat Square: questa slot mette a disposizione jackpot progressivi collegati tra diversi casinò, una bella opportunità se non hai fretta di vincere e punti alla vincita grossa. Attenzione solo a giocare responsabilmente e non provare a recuperare le perdite, potresti infilarti in un’esperienza poco piacevole che davvero non ti consigliamo di intraprendere.

Il futuro dell’industria delle slot machine e le slot Megaways

Altre slot machine che possiamo definire innovative, sono le slot machine Megaways. Nelle slot machine online Megaways troviamo un meccanismo di pagamento innovativo chiamato appunto Megaways. Questo meccanismo di pagamento cambia la disposizione dei rulli a ogni spin e permette agli appassionati di slot machine online di massimizzare le possibilità di vincita fino a 117.649 combinazioni vincenti con un solo spin.

Il pannello di gioco è costituito da circa trenta caselle e le combinazioni vincenti si ottengono abbinando almeno tre simboli da sinistra verso destra in qualsiasi posizione. L’aumento esponenziale delle possibilità di vincita è la caratteristica che ha reso popolari le slot Megaways e a questo fattore si aggiunge un divertimento vario e mai noioso.

Tra le top cinque slot online Megaways ti segnaliamo:

Gonzo’s Quest Megaways

Medusa Megaways

Monopoly Megaways

Pirates’ Plenty Megaways

Forgotten Island Megaways

Il futuro dell’industria delle slot machine e le slot machine tradizionali

Se pensi che le slot basate sulle abilità e le slot Megaways non facciano al caso tuo e hai solo voglia di rilassarti, non temere, perché le slot tradizionali esistono ancora e sono anche molto ricercate. Le slot machine tradizionali sono ancora molto popolari perché sono divertenti e non richiedono abilità.

In queste slot ci si può rilassare, perché una volta attivate, il giocatore non deve far altro che attendere il risultato dello spin e vedere se ha vinto. Davvero un bel modo per staccare psicologicamente dalla realtà e farti trasportare nel mondo che desideri.

Anche in questo caso abbiamo qualche slot da suggerirti se ne cerchi di nuove, ti facciamo una mini-classifica delle slot machine con il migliore payout del momento, le slot che pagano di più:

Slot gallina

Gonzo’s quest slot online

Mega Moolah slot machine

Book of Ra deluxe slot machine

Blood suckers slot online

Mega Joker slot

Millionaire Genie slot online

Slot machine online Starburst

Red riding hood slot online

Poker slot

Il futuro dell’industria delle slot machine e la legalità

Tutte le slot che vedi su questo articolo sono slot legali, che trovi su siti che hanno l’autorizzazione da parte dei monopoli di stato per operare in Italia. Se ci pensi, è un aspetto fondamentale, perché quando giochi alle slot online, ti affidi totalmente al sito su cui giochi: lasci i tuoi dati personali, i tuoi dati bancari e i tuoi documenti.

Lasciare tutti questi dettagli online a una fonte non sicura, è davvero un azzardo. Meglio affidarsi a chi rispetta i regolamenti del gioco italiano. ADM è chi si occupa di rilasciare le licenze e monitorare sugli operatori italiani.

Tra tutti questi operatori ti ricordiamo tombola.it, il sito con la community di appassionati di slot più grande d’Italia, dove si può chattare e scoprire gratis il mondo delle slot 24 ore su 24.

E non dimenticare che con il primo deposito hai il 200% di bonus slot per provare gratis tutte le loro slot online e scegliere la tua preferita. Ti aspettano per scoprire tutte le slot di tombola.it, tra le slot online che offrono il payout più alto del mercato e dove puoi giocare gratis grazie al bonus di benvenuto che ti permette di scoprire tutte le slot senza spendere un euro.

La giocata parte da cinque centesimi e la vincita massima è di ben mille euro con un solo spin.