Il boom dei Casinò online: tra svago e divertimento responsabile

Si calcola che, nel solo 2019, circa 30 milioni di persone abbiano frequentato (o perlomeno visitato) uno o più degli oltre cento Casinò situati nell’area metropolitana di Las Vegas. Del resto, a contribuire al fascino di una meta come «Sin City» (così com’è soprannominata la città) ci hanno pensato anche grandi classici della cinematografia Hollywoodiana: da Casinò di Martin Scorsese, fino ad Ocean’s Eleven, passando addirittura per James Bond, dato che anche diversi episodi della saga dedicata al famoso agente segreto sono stati girati nella Città del Vizio. Tuttavia, smettendo per un attimo di sognare ad occhi aperti, è facile capire che organizzare un viaggio per immergersi nelle luci e nella magia di Las Vegas rappresenti un considerevole costo, non solo economico, ma anche di tempo, perlomeno per chi vive in Italia. E del resto, nella situazione attuale, in cui gli spostamenti in altri Paesi o continenti sono fortemente limitati (se non proprio proibiti) a causa della pandemia che sta interessando tantissime realtà del pianeta, l’idea di poter anche solo entrare in uno qualsiasi dei più famosi Casinò, è destinata a rimanere un’utopia.

La rapida diffusione dei Casinò online

Nel nuovo millennio però, con la diffusione di Internet, il gioco d’azzardo si è gradualmente spostato verso l’online, complice soprattutto la comodità nel non doversi recare nei casinò “reali”, ma anche il maggior numero di giochi virtuali offerti rispetto a questi ultimi: in un Casino non online, infatti, è possibile usufruire di un numero di possibilità ludiche decisamente minore rispetto a quelli che invece spopolano sul web. Proprio per tutte queste ragioni, in Italia (ma non solo) si sta diffondendo sempre di più la passione per i Casinò online: soprattutto da quando il mondo virtuale sta prendendo il sopravvento su quello reale, è infatti possibile mettere alla prova la propria passione e soddisfare il desiderio di gioco pur restando comodamente seduti a casa, davanti al proprio computer, o in qualsiasi altro posto, semplicemente collegandosi a pagine come starcasino.it/virtuali con uno smartphone o Tablet. Il mondo del web ha dato un enorme impulso all’incremento del giro d’affari del settore del gioco, con un sempre crescente numero di persone che predilige il gioco online a quello sul territorio. Anche perché nel nostro Paese esistono solo quattro Casinò: il Casinò di Campione d’Italia, il Casinò de la Vallée, a Saint-Vincent, il Casinò di Sanremo ed il Casinò di Venezia.

Giocare responsabilmente

D’altra parte, questa facilità di accesso al gioco ha fatto sorgere la necessità di comunicare chiaramente al pubblico che il gioco è e deve rimanere uno svago esclusivamente ludico e non deve in nessun modo trasformarsi in un problema di dipendenza, che potrebbe diventare patologica. È infatti necessario, per ogni giocatore, cercare di valutare sempre attentamente il limite sia economico sia temporale da non superare per far sì che il gioco resti quello deve essere, ossia un semplice divertimento.

E proprio per far sì che l’esperienza video-ludica sia svolta in modo responsabile, il sistema italiano di regolamentazione del gioco d’azzardo ha inserito da qualche anno la possibilità di porre dei limiti al proprio conto giocatore e anche di auto-escludersi per un determinato periodo di tempo. Del resto, gli stessi Casinò online hanno ormai da tempo adottato strategie di tutela dei propri giocatori, creando vere e proprie aree di assistenza e di autovalutazione, con numeri verde che è possibile chiamare in qualsiasi momento, oltre poi all’implementazione di sezioni informative, per far sì che il gioco sia sempre svolto in maniera sostenibile e responsabile. Giocare non dev’essere affatto considerato un peccato, ma è necessario che rimanga sempre confinato entro determinati binari, senza trasformarsi in qualcosa che poi diventi difficile da gestire.

Le tantissime possibilità di svago

La facilità di accesso ad una grandissima quantità di siti online con un’enorme offerta di giochi, dal Black Jack alle immancabili Slot machine, passando ovviamente per il Poker e tantissimi altri, permette ai giocatori responsabili un’infinita possibilità di gioco e di svago. Non può dunque considerarsi un caso che il gioco online sia sempre più apprezzato e stia avendo una così vorticosa crescita, anche in Italia. Comodità e divertimento sono le parole chiave da ricercare dietro al successo di questo fenomeno. Un fenomeno la cui crescita, ancora oggi, continua senza sosta alcuna.

