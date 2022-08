Gioco online: come fare a scegliere il sito giusto? Ecco i consigli utili

Con il boom registratosi per quanto riguarda i siti di gioco online, si è venuto a creare una sorta di alone di dubbio attorno a tutto il settore. Questo perché, nella maggior parte dei casi, effettuare la scelta giusta della piattaforma può essere molto più ostico di quello che si pensi. D’altronde, stiamo parlando di un mare di possibilità tra cui scegliere e, specialmente un utente meno esperto e meno conoscitore di certi meccanismi, può trovare serie difficoltà. In quest’articolo, abbiamo deciso di darvi delle indicazioni ben precise, affinché possiate fare la scelta giusta, senza incappare in brutte sorprese di qualsiasi tipologia.

Qual è il tuo interesse?

Per prima cosa, prima di iscriversi ad una piattaforma di gioco, è necessario capire effettivamente quale sia l’interesse principale che ci muova. Quindi, immaginiamo, per esempio, di doverci iscrivere ad un sito di scommesse sportive, oppure uno legato ai giochi classici da casino o magari uno che si basa essenzialmente su giochi di carte, come il poker. Al netto di tutto, si tratta di una scelta sicuramente soggettiva, la quale può essere effettuata in base alle nostre competenze e ai nostri gusti. Cerchiamo, però, di far sì che sia oculata, altrimenti si rischia di iscriversi in una piattaforma che non presenta tutte le possibilità che cerchiamo.

Bonus: cosa sono?

Veniamo al capitolo bonus, sicuramente tra i fattori essenziali per effettuare una scelta giusta. Si tratta di veri e propri incentivi, delle promozioni che spingono l’utente ad iscriversi su una piattaforma, un po’ come succede per tanti altri servizi, vedasi persino abbonamenti per servizi Internet o di telefonia. Fatto sta che i bonus possono essere di varie tipologie: per esempio troviamo i bonus senza deposito, i quali semplicemente assegnati all’utente al momento dell’iscrizione, a prescindere da eventuali depositi. Altri, invece, prevedono il deposito di una determinata somma di denaro affinché si possa poi sfruttare la promozione. Questi si possono presentare o sotto forma di denaro reale o virtuale, o magari come giocate gratis o rullate alle slot. A prescindere da tutto va detto che spesso i siti, prima di affidare un bonus di questo tipo, si assicurano sempre che l’utente abbia inviato prima i documenti di identità.

Offerta del sito

Non può essere sottovalutato anche l’aspetto legato all’offerta presentata dal sito. Non intendiamo il bonus in sé, ma l’offerta intesa come possibilità di scommettere su più mercati ed eventi. In questa maniera, l’utente sarà sicuramente incentivato ad iscriversi al sito e invogliato anche a giocarvi in modo continuativo. Ma nel concreto, di cosa stiamo parlando? Semplicemente della possibilità della piattaforma di garantire al giocatore giocate su diversi eventi sportivi, o magari diversi giochi: per esempio, calcio, pallavolo, tennis; oppure poker, slot machines e roulette. Va da sé che un sito che non offra una varietà importante di giochi e quant’altro, sia meno appetibile. Stesso discorso vale per i mercati, ovvero per la possibilità di effettuare giocate differenti su ogni evento.