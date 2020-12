Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 26 dicembre 2020: cambio di programma

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Cambio di programma per il gioco del Lotto. Oggi, sabato 26 dicembre 2020, non andranno in scena le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Il tutto, viste le festività natalizie, è stato posticipano a lunedì 28 dicembre 2020. Ma solo per questa settimana. Le tre lotterie infatti riprenderanno le regolari estrazioni già da martedì 29 dicembre.

“A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma”. Questo cambiamento comporterà un ritardo nelle estrazioni del Lotto che prenderanno il via alle ore 20 e finiranno intorno alle ore 21.

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

Le ultime estrazioni: l’archivio

Di seguito le estrazioni del Lotto dei giorni scorsi, la combinazione vincente del Superenalotto estrazione dopo estrazione, con i rispettivi video:

