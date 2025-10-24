Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:24
Lotterie
Lotterie

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 24 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 24 ottobre 2025: numeri vincenti in diretta

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 170 del 2025 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 24 ottobre 2025. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 170 del 24 ottobre 2025

  • BARI 
  • CAGLIARI 
  • FIRENZE  
  • GENOVA 
  • MILANO
  • NAPOLI 
  • PALERMO
  • ROMA 
  • TORINO 
  • VENEZIA
  • NAZIONALE  

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 24 ottobre 2025

 

Numero Oro: 
Doppio Oro: 

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 24 ottobre 2025

 

SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 24 ottobre 2025

Combinazione vincente: 
Numero Jolly:
Superstar:

TUTTE LE ESTRAZIONI

estrazioni del lotto oggi

Quando sono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto? Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto (dieci e Lotto) sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati, ad esempio, ad alcune festività religiose come Pasqua e Natale o laiche come il due giugno o il 25 aprile): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

Le ultime estrazioni del Lotto: l’archivio

Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi, la combinazione vincente del Superenalotto estrazione dopo estrazione:

L’ESTRAZIONE DEL 21 OTTOBRE
L’ESTRAZIONE DEL 18 OTTOBRE
L’ESTRAZIONE DEL 17 OTTOBRE
L’ESTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE
L’ESTRAZIONE DELL’11 OTTOBRE

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)
QUALI NUMERI GIOCARE

I numeri ritardatari

La tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma oggi, 24 ottobre 2025, alle ore 20 in punto:

  • 66 – Nazionale (132)
  • 19 – Cagliari (118)
  • 51 – Roma (108)
  • 13 – Nazionale (110)
  • 1 – Cagliari (109)
  • 80 – Venezia (105)
  • 85 – Genova (105)
  • 8 – Napoli (105)
  • 28 – Palermo (100)
  • 48 – Nazionale (95)
COME SI GIOCA AL LOTTO

Teoria, quella dei numeri ritardatari, che pur non avendo alcun fondamento scientifico (anzi ha solo a che fare con la scaramanzia), riscuote un grande successo ed interesse.

Ultime estrazioni del Lotto: cosa è? Come funziona l’estrazione di oggi? Tutte le info sul gioco

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna. Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

estrazione del lotto oggi

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città. Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse. Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato). Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). Siete pronti a tentare la fortuna a partire dalla prossima estrazione? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ricordiamo, si tengono alle ore 20 di martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
