Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 8 maggio 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 8 maggio 2026
Oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 74 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 8 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 74 del 8 maggio 2026
- BARI 41 – 9 – 64 – 6 – 61
- CAGLIARI 8 – 7 – 32 – 84 – 21
- FIRENZE 71 – 80 – 69 – 60 – 56
- GENOVA 83 – 49 – 67 – 54 – 47
- MILANO 17 – 33 – 51 – 53 – 4
- NAPOLI 26 – 82 – 7 – 73 – 53
- PALERMO 56 – 17 – 41 – 21 – 77
- ROMA 38 – 30 – 39 – 15 – 6
- TORINO 45 – 39 – 89 – 80 – 64
- VENEZIA 40 – 71 – 78 – 17 – 90
- NAZIONALE 1 – 29 – 66 – 26 – 51
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 8 maggio 2026
7 – 8 – 9 – 17 – 26 – 30 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 49 – 56 – 64 – 71 – 80 – 82 – 83
Numero Oro: 41
Doppio Oro: 41 – 9
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 8 maggio 2026
6 – 15 – 21 – 47 – 51 – 53 – 54 – 60 – 61 – 67 – 69 – 73 – 78 – 84 – 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 8 maggio 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 8 maggio 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.