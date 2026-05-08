Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 8 maggio 2026

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 74 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 8 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 74 del 8 maggio 2026

BARI 41 – 9 – 64 – 6 – 61

CAGLIARI 8 – 7 – 32 – 84 – 21

FIRENZE 71 – 80 – 69 – 60 – 56

GENOVA 83 – 49 – 67 – 54 – 47

MILANO 17 – 33 – 51 – 53 – 4

NAPOLI 26 – 82 – 7 – 73 – 53

PALERMO 56 – 17 – 41 – 21 – 77

ROMA 38 – 30 – 39 – 15 – 6

TORINO 45 – 39 – 89 – 80 – 64

VENEZIA 40 – 71 – 78 – 17 – 90

NAZIONALE 1 – 29 – 66 – 26 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 8 maggio 2026

7 – 8 – 9 – 17 – 26 – 30 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 49 – 56 – 64 – 71 – 80 – 82 – 83

Numero Oro: 41

Doppio Oro: 41 – 9

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 8 maggio 2026

6 – 15 – 21 – 47 – 51 – 53 – 54 – 60 – 61 – 67 – 69 – 73 – 78 – 84 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 8 maggio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 8 maggio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.