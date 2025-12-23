Estrazione VinciCasa oggi 23 dicembre 2025. I numeri vincenti | Superenalotto

Stasera, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti):

NUMERI VINCENTI

Estrazione VinciCasa di oggi 23 dicembre 2025: come funziona

VinciCasa è una lotteria che fa parte dell’offerta giochi Win for Life ed ha avuto la sua prima estrazione nel luglio 2014. La differenza rispetto ad altre lotterie consiste nel fatto che vincendo il premio di prima categoria (del valore di 500.000 euro) soltanto il 40 per cento di esso viene corrisposto in denaro, mentre l’altro 60 per cento dovrà essere necessariamente investito nell’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Oltre al premio di prima categoria il VinciCasa offre anche altri premi per chi indovina 4, 3 o 2 numeri. Le estrazioni della lotteria VinciCasa avvengono ogni giorno, dal lunedì alla domenica (quindi weekend inclusi) alle ore 20. La giocata minima, ovvero una singola combinazione, ha un costo fisso di 2 euro e con essa si possono scegliere cinque numeri.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it.