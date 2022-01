Estrazione del Superenalotto di oggi lunedì 10 gennaio 2022: i numeri vincenti

ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 20 va in scena le estrazioni del Superenalotto. L’estrazione, inizialmente prevista per il 6 gennaio (Epifania), è prevista alle ore 20 di oggi, lunedì 10 gennaio 2022. TPI segue l’estrazione del Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta:

SUPERENALOTTO – Estrazione di lunedì 10 gennaio 2022 (inizialmente prevista per il 6 gennaio)

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Quando sono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto? Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto (dieci e Lotto) sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati, ad esempio, ad alcune festività religiose come Pasqua e Natale o laiche come il due giugno o il 25 aprile): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).