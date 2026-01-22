Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Lotterie
Lotterie

Estrazione Million Day di oggi, 22 gennaio 2026: i numeri vincenti di giovedì

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Estrazione Million Day oggi giovedì 22 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live

Oggi, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, LIVE:

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 22 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30

 

Extra Million Day:

ESTRAZIONE LIVE – ORE 13

 

Extra Million Day:

LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI:

LE ESTRAZIONI DEL 21 GENNAIO
LE ESTRAZIONI DEL 20 GENNAIO
LE ESTRAZIONI DEL 19 GENNAIO
LE ESTRAZIONI DEL 18 GENNAIO
LE ESTRAZIONI DEL 17 GENNAIO

estrazione million day

ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Non sottovalutare il problema: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile. Come entrare in contatto con Giocoresponsabile? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Lotterie / Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 21 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 21 gennaio 2026: i numeri vincenti di mercoledì
Ti potrebbe interessare
Lotterie / Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 21 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 21 gennaio 2026: i numeri vincenti di mercoledì
Lotterie / Simbolotto, estrazione di oggi 20 gennaio 2026 | Lotto
Lotterie / Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 20 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 20 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione Superenalotto oggi 20 gennaio 2026: i numeri vincenti
Lotterie / Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 20 gennaio 2026
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 20 gennaio 2026: i numeri vincenti di martedì
Ricerca