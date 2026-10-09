Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 9 ottobre 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 9 ottobre 2026
Oggi, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 162 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 9 ottobre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 162 del 9 ottobre 2026
- BARI 62 – 74 – 66 – 81 – 33
- CAGLIARI 51 – 32 – 39 – 1 – 83
- FIRENZE 77 – 15 – 62 – 32 – 82
- GENOVA 31 – 55 – 72 – 32 – 74
- MILANO 56 – 71 – 15 – 43 – 23
- NAPOLI 33 – 58 – 60 – 1 – 71
- PALERMO 31 – 10 – 30 – 74 – 18
- ROMA 26 – 71 – 89 – 1 – 80
- TORINO 67 – 39 – 36 – 17 – 5
- VENEZIA 4 – 69 – 1 – 33 – 5
- NAZIONALE 54 – 32 – 23 – 22 – 51
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 9 ottobre 2026
4 10 15 26 31 32 33 39 51 55
56 58 62 66 67 69 71 72 74 77
Numero Oro: 62
Doppio Oro: 62 – 74
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
1 5 17 18 23 30 36 43 54 60 80 81 82 83 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 9 ottobre 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 9 ottobre 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.