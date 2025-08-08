Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 8 agosto 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 8 agosto 2025
Oggi, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 126 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 8 agosto 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 126 dell’8 agosto 2025
Bari: 90 – 36 – 15 – 60 – 32
Cagliari: 59 – 7 – 56 – 33 – 6
Firenze: 72 – 37 – 25 – 10 – 18
Genova: 8 – 87 – 41 – 48 – 71
Milano: 86 – 33 – 82 – 27 – 34
Napoli: 86 – 9 – 60 – 5 – 57
Palermo: 53 – 63 – 81 – 88 – 13
Roma: 56 – 51 – 65 – 35 – 90
Torino: 10 – 84 – 77 – 28 – 18
Venezia: 26 – 33 – 67 – 35 – 81
Nazionale: 7 – 54 – 46 – 8 – 34
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 8 agosto 2025
7 – 8 – 9 – 10 – 15 – 25 – 26 – 33 – 36 – 37 – 51 – 53 – 56 – 59 – 63 – 72 – 84 – 86 – 87 – 90
Numero Oro: 90
Doppio Oro: 90 – 36
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
5 – 6 – 27 – 28 – 32 – 35 – 41 – 48 – 60 – 65 – 67 – 77 – 81 – 82 – 88
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 8 agosto 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 8 agosto 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.