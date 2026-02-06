Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 6 febbraio 2026

Oggi, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 22 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 6 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 22 del 6 febbraio 2026

BARI 9 – 55 – 48 – 87 – 35

CAGLIARI 8 – 23 – 16 – 43 – 34

FIRENZE 1 – 26 – 82 – 69 – 84

GENOVA 77 – 4 – 26 – 23 – 83

MILANO 89 – 78 – 30 – 19 – 76

NAPOLI 78 – 55 – 72 – 18 – 54

PALERMO 23 – 59 – 87 – 44 – 18

ROMA 41 – 18 – 67 – 2 – 14

TORINO 9 – 75 – 73 – 59 – 78

VENEZIA 58 – 33 – 67 – 62 – 46

NAZIONALE 57 – 69 – 68 – 58 – 37

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 6 febbraio 2026

1 – 4 – 8 – 9 – 16 – 18 – 23 – 26 – 30 – 33 – 41 – 48 – 55 – 58 – 59 – 75 – 77 – 78 – 82 – 89

Numero Oro: 9

Doppio Oro: 9 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 6 febbraio 2026

2 – 19 – 34 – 35 – 43 – 44 – 62 – 67 – 69 – 72 – 73 – 76 – 83 – 84 – 87



(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 6 febbraio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 6 febbraio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.