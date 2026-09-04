Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 4 settembre 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 4 settembre 2026
Oggi, venerdì 4 settembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 142 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 4 settembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 142 del 4 settembre 2026
- BARI 76 – 30 – 75 – 20 – 55
- CAGLIARI 72 – 25 – 7 – 74 – 28
- FIRENZE 39 – 51 – 29 – 56 – 64
- GENOVA 38 – 8 – 82 – 53 – 68
- MILANO 16 – 6 – 10 – 72 – 11
- NAPOLI 81 – 55 – 23 – 57 – 88
- PALERMO 66 – 5 – 85 – 37 – 45
- ROMA 52 – 70 – 69 – 28 – 1
- TORINO 84 – 12 – 51 – 23 – 33
- VENEZIA 69 – 62 – 45 – 70 – 43
- NAZIONALE 39 – 19 – 74 – 65 – 32
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 4 settembre 2026
5 – 6 – 8 – 12 – 16 – 25 – 30 – 38 – 39 – 51 – 52 – 55 – 62 – 66 – 69 – 70 – 72 – 76 – 81 – 84
Numero Oro: 76
Doppio Oro: 76 – 30
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 4 settembre 2026
7 – 10 – 20 – 23 – 28 – 29 – 37 – 45 – 53 – 56 – 57 – 74 – 75 – 82 – 85
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 4 settembre 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 4 settembre 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.