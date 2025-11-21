Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 21 novembre 2025

Oggi, venerdì 21 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 186 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 21 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 186 del 21 novembre 2025

BARI 77 – 70 – 43 – 48 – 85

CAGLIARI 30 – 6 – 66 – 14 – 27

FIRENZE 28 – 33 – 83 – 36 – 87

GENOVA 53 – 19 – 90 – 13 – 6

MILANO 82 – 37 – 86 – 57 – 70

NAPOLI 56 – 74 – 20 – 62 – 63

PALERMO 29 – 44 – 34 – 7 – 56

ROMA 1 – 59 – 45 – 33 – 27

TORINO 24 – 59 – 27 – 1 – 42

VENEZIA 25 – 21 – 77 – 87 – 85

NAZIONALE 26 – 7 – 40 – 14 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 21 novembre 2025

1 – 6 – 19 – 21 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 33 – 37 – 43 – 44 – 53 – 56 – 59 – 70 – 74 – 77 – 82

Numero Oro: 77

Doppio Oro: 77 – 70

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 21 novembre 2025

7 – 13 – 14 – 20 – 27 – 34 – 36 – 45 – 48 – 57 – 62 – 66 – 83 – 86 – 90

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 21 novembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 21 novembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.