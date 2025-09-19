Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 19 settembre 2025

Oggi, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 150 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 19 settembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 150 del 19 settembre 2025

B ARI 60 – 73 – 59 – 86 – 7

60 – 73 – 59 – 86 – CAGLIARI 7 – 15 – 64 – 59 – 12

7 – 15 – 64 – 59 – FIRENZE 30 – 90 – 27 – 72 – 66

30 – 90 – 27 – 72 – GENOVA 23 – 55 – 45 – 18 – 72

23 – 55 – 45 – 18 – MILANO 45 – 37 – 3 – 21 – 5

45 – 37 – 3 – 21 – NAPOLI 77 – 75 – 13 – 73 – 83

77 – 75 – 13 – 73 – PALERMO 34 – 3 – 39 – 79 – 66

34 – 3 – 39 – 79 – ROMA 69 – 62 – 68 – 17 – 83

69 – 62 – 68 – 17 – TORINO 38 – 31 – 8 – 12 – 9

38 – 31 – 8 – 12 – VENEZIA 42 – 24 – 9 – 61 – 22

42 – 24 – 9 – 61 – NAZIONALE 68 – 31 – 9 – 60 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 19 settembre 2025

3 – 7 – 15 – 23 – 24 – 30 – 31 – 34 – 37 – 38

42 – 45 – 55 – 60 – 62 – 69 – 73 – 75 – 77 – 90

Numero Oro: 60

Doppio Oro: 60 – 73

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 19 settembre 2025

8 – 9 – 12 – 13 – 17 – 18 – 21 – 27

39 – 59 – 64 – 68 – 72 – 79 – 86

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 19 settembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 19 settembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.