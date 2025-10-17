Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 17 ottobre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 17 ottobre 2025
Oggi, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 166 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 17 ottobre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 166 del 17 ottobre 2025
- BARI 43 – 65 – 36 – 52 – 54
- CAGLIARI 63 – 89 – 22 – 85 – 45
- FIRENZE 59 – 17 – 66 – 88 – 78
- GENOVA 75 – 67 – 42 – 78 – 77
- MILANO 12 – 21 – 87 – 66 – 31
- NAPOLI 38 – 75 – 61 – 68 – 76
- PALERMO 42 – 90 – 20 – 33 – 71
- ROMA 57 – 13 – 80 – 84 – 79
- TORINO 59 – 54 – 84 – 48 – 26
- VENEZIA 77 – 5 – 14 – 28 – 20
- NAZIONALE 5 – 4 -10 – 43 – 68
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 17 ottobre 2025
Numero Oro: 43
Doppio Oro: 43 – 65
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 17 ottobre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.