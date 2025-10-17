Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 17 ottobre 2025

Oggi, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 166 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 17 ottobre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 166 del 17 ottobre 2025

BARI 43 – 65 – 36 – 52 – 54

CAGLIARI 63 – 89 – 22 – 85 – 45

FIRENZE 59 – 17 – 66 – 88 – 78

GENOVA 75 – 67 – 42 – 78 – 77

MILANO 12 – 21 – 87 – 66 – 31

NAPOLI 38 – 75 – 61 – 68 – 76

PALERMO 42 – 90 – 20 – 33 – 71

ROMA 57 – 13 – 80 – 84 – 79

TORINO 59 – 54 – 84 – 48 – 26

VENEZIA 77 – 5 – 14 – 28 – 20

NAZIONALE 5 – 4 -10 – 43 – 68

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 17 ottobre 2025

5 – 12 – 13 – 17 – 21 – 22 – 36 – 38 – 42 – 43 – 54 – 57 – 59 – 63 – 65 – 67 – 75 – 77 – 89 – 90

Numero Oro: 43

Doppio Oro: 43 – 65

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 17 ottobre 2025

14 – 20 – 28 – 33 – 48 – 52 – 61 – 66 – 68 – 78 – 80 – 84 – 85 – 87 – 88

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 17 ottobre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.