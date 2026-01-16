Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 16 gennaio 2026

Oggi, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 10 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 16 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 10 del 16 gennaio 2026

BARI 77 – 44 – 68 – 87 – 4

CAGLIARI 36 – 32 – 18 – 51 – 19

FIRENZE 55 – 57 – 43 – 17 – 49

GENOVA 61 – 78 – 31 – 41 – 50

MILANO 17 – 4 – 29 – 25 – 3

NAPOLI 16 – 31 – 85 – 20 – 86

PALERMO 36 – 25 – 66 – 76 – 3

ROMA 65 – 42 – 41 – 26 – 15

TORINO 86 – 38 – 67 – 1 – 17

VENEZIA 56 – 84 – 67 – 60 – 14

NAZIONALE 58 – 56 – 80 – 77 – 72

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 16 gennaio 2026

4 – 16 – 17 – 25 – 31 – 32 – 36 – 38 – 42 – 44 – 55 – 56 – 57 – 61 – 65 – 68 – 77 – 78 – 84 – 86

Numero Oro: 77

Doppio Oro: 77 – 44

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 16 gennaio 2026

1 – 18 – 19 – 20 – 26 – 29 – 41 – 43 – 51 – 60 – 66 – 67 – 76 – 85 – 87

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 16 gennaio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 16 gennaio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.