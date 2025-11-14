Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 14 novembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 14 novembre 2025
Oggi, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 182 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 14 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 182 del 14 novembre 2025
- BARI 9 – 52 – 43 – 68 – 73
- CAGLIARI 16 – 44 – 1 – 57 – 28
- FIRENZE 41 – 61 – 73 – 30 – 22
- GENOVA 46 – 56 – 68 – 29 – 74
- MILANO 56 – 43 – 66 – 71 – 65
- NAPOLI 36 – 81 – 52 – 24 – 47
- PALERMO 67 – 72 – 49 – 35 – 84
- ROMA 84 – 48 – 83 – 71 – 7
- TORINO 53 – 45 -10 – 87 – 5
- VENEZIA 46 – 48 – 13 – 49 – 25
- NAZIONALE 16 – 54 – 86 – 83 – 84
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 14 novembre 2025
1 – 9 – 16 – 36 – 41 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 52 – 53 – 56 – 61 – 67 – 68 – 72 – 73 – 81 – 84
Numero Oro: 9
Doppio Oro: 9 – 52
ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 14 novembre 2025
10 – 13 – 22 – 24 – 28 – 29 – 30 – 35 – 49 – 57 – 66 – 71 – 74 – 83 – 87
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 14 novembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 14 novembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.