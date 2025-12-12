Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 12 dicembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 12 dicembre 2025
Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 198 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 12 dicembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 198 del 12 dicembre 2025
Bari: 70 – 88 – 19 – 24 – 79
Cagliari: 76 – 66 – 38 – 14 – 29
Firenze: 84 – 71 – 15 – 87 – 18
Genova: 57 – 25 – 4 – 45 – 40
Milano: 78 – 60 – 89 – 19 – 38
Napoli: 18 – 45 – 63 – 33 – 65
Palermo: 28 – 76 – 49 – 38 – 10
Roma: 2 – 40 – 51 – 85 – 63
Torino: 10 – 75 – 86 – 39 – 36
Venezia: 40 – 74 – 90 – 32 – 50
Nazionale: 36 – 18 – 54 – 71 – 1
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 12 dicembre 2025
2 – 10 – 18 – 19 – 25 – 28 – 38 – 40 – 45 – 57 – 60 – 66 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 84 – 88
Numero Oro: 70
Doppio Oro: 70 – 88
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
4 – 14 – 15 – 24 – 32 – 33 – 39 – 49 – 51 – 63 – 85 – 86 – 87 – 89 – 90
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 12 dicembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.