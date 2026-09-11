Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 11 settembre 2026

Oggi, venerdì 11 settembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 146 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 11 settembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 146 dell’11 settembre 2026

Bari: 53 – 20 – 40 – 62 – 16

Cagliari: 33 – 22 – 88 – 17 – 6

Firenze: 56 – 2 – 58 – 87 – 73

Genova: 25 – 74 – 64 – 59 – 78

Milano: 38 – 31 – 49 – 90 – 28

Napoli: 71 – 68 – 84 – 36 – 66

Palermo: 7 – 69 – 19 – 48 – 65

Roma: 38 – 44 – 84 – 47 – 53

Torino: 90 – 43 – 47 – 48 – 21

Venezia: 26 – 87 – 14 – 71 – 7

Nazionale: 62 – 43 – 83 – 67 – 6

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, venerdì 11 settembre 2026

2 – 7 – 20 – 22 – 25 – 26 – 31 – 33 – 38 – 40 – 43 – 44 – 53 – 56 – 68 – 69 – 71 – 74 – 87 – 90

Numero Oro: 53

Doppio Oro: 53 – 20

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, venerdì 11 settembre 2026

6 – 14 – 16 – 17 – 19 – 36 – 47 – 48 – 49 – 58 – 59 – 62 – 64 – 84 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 11 settembre 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, venerdì 11 settembre 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.