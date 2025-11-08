Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 8 novembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 8 novembre 2025
Oggi, sabato 8 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 179 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 8 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 179 dell’8 novembre 2025
- BARI 47 – 72 – 8 – 22 – 76
- CAGLIARI 56 – 51 – 36 – 17 – 53
- FIRENZE 21 – 11 – 71 – 89 – 19
- GENOVA 90 – 32 – 12 – 80 – 1
- MILANO 10 – 57 – 72 – 21 – 17
- NAPOLI 59 – 1 – 76 – 9 – 61
- PALERMO 75 – 10 – 80 – 24 – 25
- ROMA 87 – 86 – 9 – 32 – 17
- TORINO 55 – 21 – 23 – 46 – 30
- VENEZIA 18 – 20 – 13 – 32 – 84
- NAZIONALE 19 – 18 – 5 – 86 – 8
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 8 novembre 2025
1 – 8 – 10 – 11 – 18 – 20 – 21 – 32 – 36 – 47 – 51 – 55 – 56 – 57 – 59 – 72 – 75 – 86 – 87 – 90
Numero Oro: 47
Doppio Oro: 47 – 72
ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 8 novembre 2025
9 – 12 – 13 – 17 – 19 – 22 – 23 – 24 – 46 – 53 – 61 – 71 – 76 – 80 – 89
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 8 novembre 2025
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 8 novembre 2025:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.