Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 29 novembre 2025

Oggi, sabato 29 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 191 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 29 novembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 190 del 29 novembre 2025

B ARI 72 – 81 – 38 – 87 – 2

CAGLIARI 30 – 26 – 42 – 46 – 27

FIRENZE 51 – 25 – 29 – 48 – 58

GENOVA 71 – 28 – 26 – 10 – 7

MILANO 52 – 21 – 20 – 51 – 77

NAPOLI 36 – 23 -42 – 34 – 2

36 – 23 -42 – 34 – PALERMO 90 – 80 – 87 – 30 – 43

ROMA 78 – 40 – 75 – 20 – 44

TORINO 12 – 61 – 4 – 21 – 25

V ENEZIA 62 – 22 – 49 – 46 – 72

NAZIONALE 45 – 23 – 58 – 10 – 62

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 29 novembre 2025

12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 40

51 – 52 – 61 – 62 – 71 – 72 – 78 – 80 – 81 – 90

Numero Oro: 72

Doppio Oro: 72 – 81

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 29 novembre 2025

2 – 4 – 10 – 20 – 27 – 29 – 34 – 38 – 42 – 46 – 48 – 49 – 58 – 75 – 87

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 29 novembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 29 novembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.