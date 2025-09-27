Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 27 settembre 2025

Oggi, sabato 27 settembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 155 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 27 settembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 155 del 27 settembre 2025

BARI 38 55 18 54 58

CAGLIARI 15 58 62 51 78

FIRENZE 1 10 50 21 20

GENOVA 66 33 51 3 4

MILANO 1 74 66 42 26

NAPOLI 80 60 31 17 22

PALERMO 42 26 72 68 48

ROMA 57 62 79 89 56

TORINO 1 28 27 32 85

VENEZIA 18 23 28 70 81

NAZIONALE 36 78 2 52 65

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 27 settembre 2025

1 10 15 18 23 26 28 33 38 42 50 51 55 57 58 60 62 66 74 80

Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38 55

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 27 settembre 2025

3 4 17 20 21 27 31 32 54 68 70 72 78 79 89

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 27 settembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 27 settembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.