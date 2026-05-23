Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 23 maggio 2026

Oggi, sabato 23 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 83 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 23 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 83 del 23 maggio 2026

BARI 19 – 83 – 72 – 49 – 7

CAGLIARI 53 – 26 – 63 – 50 – 33

FIRENZE 15 – 34 – 10 – 44 – 19

GENOVA 25 – 12 – 86 – 48 – 11

MILANO 19 – 38 – 21 – 40 – 62

NAPOLI 88 – 44 – 56 – 90 – 41

PALERMO 31 – 35 – 42 – 77 – 14

ROMA 30 – 43 – 4 – 38 – 74

TORINO 68 – 10 – 56 – 81 – 86

VENEZIA 3 – 49 – 16 – 89 – 84

NAZIONALE 67 – 38 – 60 – 75 – 41

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 23 maggio 2026

3 – 10 – 12 – 15 – 19 – 25 – 26 – 30 – 31 – 34 – 35 – 38 – 43 – 44 – 49 – 53 – 68 – 72 – 83 – 88

Numero Oro: 19

Doppio Oro: 19 – 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 23 maggio 2026

4 – 7 – 16 – 21 – 40 – 42 – 48 – 50 – 56 – 63 – 77 – 81 – 86 – 89 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 23 maggio 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 23 maggio 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.