Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 21 marzo 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 21 marzo 2026
Oggi, sabato 21 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 47 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 21 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 47 del 21 marzo 2026
- Bari: 17 – 81 – 25 – 89 – 06
- Cagliari: 83 – 36 – 05 – 76 – 69
- Firenze: 6 – 43 – 60 – 21 – 44
- Genova: 84 – 56 – 21 – 75 – 33
- Milano: 79 – 24 – 89 – 05 – 02
- Napoli: 76 – 65 – 70 – 31 – 05
- Palermo: 29 – 07 – 67 – 62 – 18
- Roma: 66 – 10 – 89 – 57 – 28
- Torino: 18 – 40 – 85 – 09 – 04
- Venezia: 51 – 22 – 11 – 66 – 73
- Nazionale: 41 – 66 – 86 – 52 – 44
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 21 marzo 2026
6 – 7 – 10 – 17 – 18 – 22 – 24 – 29 – 36 – 40 – 43 – 51 – 56 – 65 – 66 – 76 – 79 – 81 – 83 – 84
Numero Oro: 17
Doppio Oro: 17 – 81
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
5 – 9 – 11 – 21 – 25 – 31 – 57 – 60 – 62 – 67 – 69 – 70 – 75 – 85 – 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 21 marzo 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 21 marzo 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.