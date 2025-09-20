Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 20 settembre 2025

Oggi, sabato 20 settembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 151 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 20 settembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 151 del 20 settembre 2025

BARI 21 – 50 – 58 – 19 – 40

CAGLIARI 20 – 73 – 24 – 41 – 25

FIRENZE 75 – 46 – 39 – 29 – 73

GENOVA 26 – 38 – 41 – 83 – 63

MILANO 74 – 82 – 29 – 40 – 61

NAPOLI 63 – 34 – 16 – 81 – 31

PALERMO 47 – 27 – 69 – 53 – 21

ROMA 69 – 36 – 49 – 1 – 57

TORINO 28 – 50 – 27 – 63 – 58

VENEZIA 23 – 70 – 66 – 22 – 2

NAZIONALE 89 – 83 – 24 – 8 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 20 settembre 2025

20 – 21 – 23 – 26 – 27 – 28 – 34 – 36 – 38 – 46 – 47 – 50 – 58 – 63 – 69 – 70 – 73 – 74 – 75 – 82

Numero Oro: 21

Doppio Oro: 21 -50

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 20 settembre 2025

1 – 16 – 19 – 22 – 24 – 25 – 29 – 39 – 40 – 41 – 49 – 53 – 66 – 81 – 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 20 settembre 2025

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 20 settembre 2025:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.